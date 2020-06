Your browser does not support the video tag.

Rubén Paria Pineda acusó un intento de “fraude” en “Instacredit consultores”, pues ahí Érika Montiel Morales le pidió un depósito de 11 mil 500 pesos con la promesa de un crédito, pero ahora le dicen que ese monto es por servicios de “consultoría” y que no le garantizan el préstamo.

En entrevista con Ángulo 7, el activista Ángel Manuel López Rafael y Paria Pineda dieron a conocer que, pese a hacer el depósito este último, Montiel Morales se niega a darle un recibo y le pide firmar un contrato, el cual carece de razón social de la compañía y del nombre del representante legal de la misa, donde no le dan garantía alguna de que le vayan a aprobar el crédito.

De acuerdo con el documento, al cual este medio tuvo acceso y cuyo folio es IC0038, con fecha del 6 de junio de 2020, se trata de un “contrato de presentación (sic) de servicios profesionales de gestoría, consultoría e intermediación” entre “Instacredit consultores y Paria Pineda.

Por estos servicios, le cobran “honorarios iniciales” de 11 mil 500 pesos por un “monto a contratar” de 115 mil pesos.

Al respecto, Paria Pnerda comentó que estas condiciones no son las que le planteó Montiel Morales, pues refirió que, el martes 9 de junio, le comunicó por teléfono que el depósito era una “garantía” para darle el crédito de 115 mil pesos e incluso le dio el número de cuenta de BBVA Bancomer para que hiciera el depósito.

Con los comprobantes en mano, acudió este viernes a las oficinas de la empresa (bulevar Atlixcáyotl 1899, departamento 4004, en San Andrés Cholula), con la esperanza de obtener el crédito prometido, el cual usaría para su negocio de bombas solares, situado Jolalpan.

Sin embargo, cuando le dieron a firmar el contrato se percató que la empresa se niega a devolverle el dinero que depositó si le aprueba un crédito menor al prometido.

“No habrá devolución de honorarios en ninguna circunstancia en caso de la que la institución bancaria otorgue un crédito menor a lo solicitado por el cliente”.

Sospechan que se trata de empresa fachada

Al analizar en contrato, López Rafael resaltó la ausencia de la razón social de la empresa, el cual le dijeron que es “Expectativa e intermediación en procesos SC”, en todo el documento.

Sobre este punto, advirtió sobre la existencia de una empresa “Instacredit Préstamos”, cuya página en internet muestra un logotipo diferente al del contrato y tiene domicilio en Iztapalapa, Ciudad de México. Además, en su lista de sucursales no aparece alguna en Puebla, y destaca el anuncio “No cobramos anticipos ni comisión por apertura”.

Por lo anterior, consideró que podría tratarse de un caso en el que se tomó en nombre de otra empresa para hacerse pasar por ella.

También señaló que en el contrato la empresa no establece compromiso de su parte por incumplimiento y omite su domicilio fiscal.

Ante estas irregularidades y engaños, Paria Pineda exige que se le devuelva el depósito porque no le están dando lo que le prometieron. Sin embargo, al cierre de esta edición los ejecutivos de la empresa seguía negándose a regresar el dinero.