Your browser does not support the video tag.

A través de un decreto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reiteró que “no existen condiciones para reanudar actividades en la industria automotriz y el ramo de la construcción”, pues señaló que la pandemia de Covid-19 sigue crecimiento y eso indica “alerta máxima”.

Como lo anunció desde la mañana de este viernes, el mandatario publicó el ordenamiento en la edición vespertina del Periódico Oficial del Estado, “con el objeto de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2”, que causa Covid-19.

Señala que “tendrá vigencia desde la fecha en que se publique y hasta que se decrete que existen las condiciones sanitarias y de seguridad de las poblanas y poblanos, para que las Empresas nombradas en el mismo puedan reiniciar sus actividades”.

En la argumentación, expuso que hasta este 11 de junio, “el Covid-19 ha matado en el mundo a 413 mil 372 personas y en México a 15 mil 944 de los cuales 667 muertes han acaecido en nuestro estado”.

Remarcó que en la industria automotriz y en el sector de la construcción poblanos trabajan 159 mil 942 personas, quienes “constituyen una fuerte movilidad humana con un riesgo exponencial de contagios y de muertes que desbordarían al sistema hospitalario de Puebla”

Ante esta posibilidad, indicó que “debemos de evitar que la pandemia se vuelva catastrófica en nuestro estado echando por tierra los esfuerzos de los médicos, enfermeras, camilleros, personal de salud y servidores públicos que han fallecido en la lucha contra la pandemia”.

“No seremos iguales que gobiernos neoliberales”

En este sentido, aseveró que en su administración “no seremos iguales a los gobiernos neoliberales, que anteponían sus intereses a los del pueblo, son quienes quieren que haya más muertos para beneficiar sus intereses políticos”.

Aseguró que el valor primordial entre los poblanos “es el de la solidaridad”, pues “nos sumamos al esfuerzo que hace el personal sanitario en la entidad a las personas que siguen confinadas en sus casas, a los prestadores de servicios esenciales”.

Ante la posibilidad de perder más vidas de poblanas y poblanos, concluyó que que “es más razonable por el momento decretar que todavía en estos momentos no existen las condiciones para la reactivación de la industria automotriz y el ramo de la construcción”, y reconoció la solidaridad de estos sectores con sus trabajadores.