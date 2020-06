Your browser does not support the video tag.

Ante el agravamiento del conflicto entre el sindicato y la directora de Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor, por el cual la agencia está en huelga, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, tiene que ayudar a conciliar a las partes.

Lo anterior, este jueves durante su conferencia de prensa matutina, al responder la pregunta de la prensa respecto a su postura por las suspensión de todas la actividades de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, desde el miércoles, tras un mes de negativas de Martínez Montemayor a reconocerla, pese a haber un ordenamiento de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Al respecto, el mandatario se pronunció por respetar el mandato de la autoridad y a favor de que las partes en conflicto dialoguen para llegar a una conciliación.

“También no alarmarnos si existen conflictos, esto es propio de una sociedad democrática, sólo en la dictadura todo mundo permanece inmovilizado, sin derecho a manifestarse, a expresarse; en una democracia siempre hay debate”, añadió.

No obstante, indicó que este proceso debe estar acompañado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la cual no ha emitido una posturo respecto al caso, pese a que una sus funciones es mediar en los conflictos sindicales.

“Entonces, que se busque el diálogo, el diálogo con compromisos, eso se puede alcanzar con compromisos, con respeto, escuchar a todos. En esto tiene que ayudar la Secretaría del Trabajo y le voy a pedir a Jesús también que nos ayude, que Luisa María Alcalde y Jesús Ramírez ayuden en la intermediación y en el arreglo”, expuso.

Asimismo, recomendó al sindicato y a la directiva de Notimex “diálogo y más diálogo, y diálogo, diálogo y diálogo, y cero violencia, nada de que querer resolver las controversias, los conflictos mediante la fuerza. Entonces, podría lograrse un acuerdo”.

Cabe recordar que, el pasado miércoles, Martínez Montemayor tuvo que reconocer la huelga del sindicato por orden del Junta de Gobierno de Notimex, la cual también acordó investigar el caso expuesto por la periodista Carmen Aristegui respecto a que la directora de la agencia habría ordenado ataques en redes sociales contra ella y extrabajadores críticos de su gestión.