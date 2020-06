Gobierno ha destinado mil 145 mdp para atender Covid; 61.5% en Salud

Your browser does not support the video tag.

El gobierno del estado ha destinado mil 145 millones 778 mil pesos para atender la pandemia por el Covid-19 en Puebla, mismo que ha sido erogado por 15 dependencias, de las que la secretaría de Salud concentra el mayor gasto con 61.5 por ciento del total.

Esto, de acuerdo con el portal de transparencia que habilitó el gobierno estatal este jueves con corte al 5 de junio, mismo que está distribuido en cuatro apartados: el de presupuesto; donaciones; decretos, acciones y programas implementados y la actualización de casos y defunciones por el virus.

La Secretaría de Salud (SS) ha gastado 704 millones 938 mil pesos para la contratación temporal de personal médico, compra de material de curación, insumos médicos, adecuación del l Centro de Internamiento Especializado Para Adolescentes (Ciepa), la reconversión de los hospitales, entre otros conceptos.

Después está el DIF Estatal con 301 millones 931 mil pesos, de los cuales 92.5 por ciento, que corresponde a 279 millones 337 mil pesos, fue para comprar los productos para conformar las despensas, mientras que el resto fue para el empaquetado, pago de combustible y demás gastas para su distribución.

Le sigue el Issstep con 53 millones 420 mil pesos para laboratorio de análisis clínicos para la detección del coronavirus, arrendamiento de equipo y mobiliario médico, para la atención de pacientes graves con padecimiento de Covid-19 y el pago de honorarios.

Mientras que la Secretaría de Economía (SE) reportó 40 millones 87 mil pesos derivado de la ejecución de convenios con Nacional Financiera (Nafin) para el apoyo con créditos blandos a micro, pequeñas y medianas empresas y la capacitación organizacional y expansión para Mipymes, con la finalidad de implementar un manual de supervivencia.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha gastado 19 millones 645 mil pesos para materiales, accesorios y suministros médicos, vestuario, blancos y prendas de protección, adquisición de materiales y suministros médicos de higiene y protección para el personal y la sanitización de inmuebles, entre otros.

CCP ha destinado 10 mdp y convención 4 mdp

Por su parte, Carreteras de Cuota Puebla (CCP) ha gastado 10 millones 484 mil pesos para cubrebocas, caretas y guantes para usuarios de RUTA y Tren Turístico y la limpieza y sanitización de las unidades y paraderos.

Convenciones y Parques destinó 4 millones 988 mil pesos para comprar cubrebocas y gel antibacterial para usuarios y personal y la sanitización de parques, áreas y espacios públicos; el Soapap ha erogado 3 millones 811 mil pesos para el suministro de mil 55 tinacos de agua potable y el pago de pipas de agua potable.

La Secretaria de Administración (SA) ha invertido 3 millones 757 mil pesos para materiales y suministros de higiene y protección para el personal, sanitización de la dependencia y rehabilitación del crematorio en el panteón La Piedad.

Mientras que la Secretaria de Movilidad y Transporte (SMT) ha destinado 2 millones 66 mil pesos para comprar cubrebocas, pago de transporte gratuito a personal de salud de los hospitales Covid y servicio de taxi.

El área del Ejecutivo estatal ha gastado 271 mil 740 pesos; para la desinfección y sanitización en las oficinas; el Instituto de Asistencia al Migrante (IPAM) ha dado 159 mil 343 pesos como apoyos para subsistencia de poblanos varados en el extranjero y su traslado.

Finalmente, la Secretaría del Bienestar ha pagado 25 mil pesos para mascarillas de seguridad, cubrebocas para protección del personal y la Secretaría de Educación Pública (SEP), 8 mil 325 pesos para la sanitización del almacén de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (Corde) de Izúcar de Matamoros.