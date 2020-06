Your browser does not support the video tag.

Durante los poco más de 70 días de paro en Volkswagen de México por la emergencia sanitaria de Covid-19, la empresa informó que de 17 trabajadores de sus plantas de Puebla y de motores en Silao, Guanajuato, fallecieron 10 por esa enfermedad y del resto se espera confirmación por la misma causa.

A través de un comunicado, precisó que estos casos se dieron durante el confinamiento que inició el 30 de marzo y acabará el 14 de junio, ya que en el caso de la armadora ubicada en el municipio de Cuautlancingo retoma operaciones al 30 por ciento un día después.

Además, reconoció que existen nueve casos activos y tres están en espera de confirmación; además nueve fueron dados de alta luego de haber padecido la enfermedad.

En el informe, la firma teutona dejó en claro que ninguno de los casos se registró entre el personal que asiste a las instalaciones para llevar a cabo actividades básicas, autorizadas por las autoridades.

De acuerdo a las disposiciones del gobierno estatal, Volkswagen en Puebla retomará actividades el 30 por ciento de su capacidad instalada y en personal. En la planta tiene más de 8 mil obreros y alcanza un total de 14 mil colabores; personal de oficina es el que continuará con labores desde casa.