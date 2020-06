Economía informal, la más dañada por la pandemia: AMLO

Your browser does not support the video tag.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el sector informal fue el más afectado por la crisis económica a causa del Covid-19, por lo que sostuvo que la entrega de créditos y programas sociales ayudarán a 25 millones de familias de esta población.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, donde se presentaron indicadores económicos del país, el mandatario indicó que los apoyos federales buscarán proteger al 70 por ciento de la población y que no se dejará de lado al otro 30 por ciento “que tiene más ingresos”.

“El daño mayor lo ha recibido la economía informal, mucha gente que vive al día, por eso se está apoyando con los créditos y todos los programas sociales, con esta estrategia de apoyar de abajo hacia arriba. Proteger a el 70 por ciento de la población garantizando, cuando menos, apoyo a 25 millones de familias”, declaró en Palacio Nacional.

Asimismo, aseguró que la economía mexicana no se quedará “estancada” tras la pandemia y dijo que repuntará luego que “se toque fondo”, además, destacó que la recaudación fiscal aumentó, respecto al año pasado, en un 1.3 por ciento del Impuesto Sobre la renta (ISR).

Por lo anterior el presidente estimó que se cuenta con unos 50 mil millones de pesos adicionales en las arcas, y que hay confianza en una pronta recuperación.

Editado por David Celestino