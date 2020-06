Fiscalía de Tamaulipas detiene a la abogada laborista Susana Prieto

Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía de Tamaulipas detuvo este lunes en Matamoros a Susana Prieto Terrazas, abogada conocida por asesorar movimientos de trabajadores de maquilas, entre ellos el movimiento 20/32 que surgió en esa ciudad hace un año; la acusan de delitos como motín y amenazas.

Por la tarde de este 8 de junio, el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Bienes y Servicios, al cual asesora, dio a conocer la detención de la litigante por parte de agentes ministeriales, “cuando se dirigía a comer con su familia”.

Refirió que Prieto Terrazas había denunciado, desde marzo, a empresas por presuntos abusos contra obreros y obreras en el contexto de la pandemia de Covid-19, por lo cual “se ha ganado el odio de empresarios, gobiernos corruptos y líderes charros”.

“Exigimos la libertad inmediata de nuestra abogada así como el retiro de todos los absurdos cargos. ¡Presas políticas libertad!”, lanzó.

Por su parte, en redes sociales se difundió un video de dos minutos, tomado por a propia Susana, que captó momento en que al menos tres agentes ministeriales con cubrebocas se le acercan en un estacionamiento para decirle que tienen una orden de captura en su contra, la cual le muestran.

La mujer se muestra sorprendida de que la detengan sin antes llamarla a declarar, pero no opone resistencia a acompañar a los agentes y sube por cuenta propia a la camioneta. Ahí se detiene el video.

#Matamoros #Tamaulipas momento de la detención de Susana Prieto.

Exigimos la libertad inmediata de la Lic. Susana Prieto Terrazas, defensora de los derechos de los obreros de Matamoros y Ciudad Juárez.

pic.twitter.com/xweQPFbgvx — Frente Popular Revolucionario (@FPR_Mx) June 8, 2020

Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó la detención de “Susana P” por “delitos cometidos en contra de servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares, por lo que en breve se determinará su situación jurídica”.

#FGJT_Informa Elementos de la Policía Investigadora dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Susana “P” por delitos cometidos en contra de servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares, por lo que en breve se determinará su situación jurídica. pic.twitter.com/lIv17ElyaK — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) June 9, 2020

Al cierre de esta edición, medios tamaulipecos reportaron una movilización de personas hacia las instalaciones de la FGJ en Matamoros y un bloqueo vial en la carretera Matamoros-Ciudad Victoria, ambos para exigir la liberación inmediata de la abogada.

Lideró el movimiento 20/32

Prieto Terrazas captó la atención nacional en febrero de 2019 cuando fue una de las cabezas del movimiento 20/32, el cual hizo parar a decenas de maquilas en Matamoros para exigirles 20 por ciento de incremento salarial y un bono de 32 mil pesos para los trabajadores.

Los dueños de dichas empresas se negaron a cumplir tales demandas alegando que el aumento al doble del salario mínimo, aplicado por el entonces gobierno entrante del presidente Andrés Manuel López Obrador, hacía que también se tuviera que duplicar la prestación.

Con asesoría de Prieto Terraza, trabajadores demandaron a las maquilas y ganaron los juicios.