Barbosa condena agresión contra reportera y camarógrafo en El Parían

Your browser does not support the video tag.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta condenó y repudió el ataque que sufrieron una periodista y camarógrafo el pasado viernes a manos de locatarios de El Parían, mientras realizaban su trabajo.

En rueda de prensa la mañana de este lunes, el morenista dijo preocuparse por el gremio periodista.

Además, pidió a los reporteros tener cuidado cuando salgan a buscar “la nota”, al tiempo de condenar los actos de violencia en su contra.

“Repudiamos los hechos ocurridos ahí en la zona de venta de artesanías en El Parían y la agresión hacia una periodista, reportera, y su camarógrafo”, indicó.

Se debe señalar que el pasado viernes 5 de junio, la reportera del Canal 13, Itzel Valencia Alarid, y un camarógrafo, Alejandro Rodríguez, fueron atacados por locatarios de El Parían cuando hacían un recorrido para demostrar que a pesar de la pandemia de Covid-19 y las recomendaciones de no abrir giros no esenciales, estos siguen abriendo.

Por lo anterior, para el sábado se presentaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para levantar su denuncia correspondiente contra sus agresores, quienes se les fueron a los golpes tras notar que grababan, y que fueron plenamente identificados gracias a que la cámara seguía prendida.