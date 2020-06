Apoyen reorientar PEF y extinguir fideicomisos: AMLO a diputados

Your browser does not support the video tag.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró a la Cámara de Diputados que apoye su iniciativa para reorientar el presupuesto federal, ante la crisis por la pandemia de Covid, y que autorice la extinción de fideicomisos, pues estos manejaban los recursos de forma discrecional.

Lo anterior, este lunes durante su conferencia de prensa matutina, donde expuso que México y el mundo enfrentan la caída en la economía por los efectos del coronavirus, de manera que “en Europa se calcula que en va a caer la economía este año en ocho por ciento, en Estados Unidos (…) casi seis por ciento, en China, que siempre crecía, se está hablando que es el único país que va a mantener un crecimiento del uno por ciento”.

Ante este panorama, afirmó que, con las medidas que él plantea, se van a ahorrar alrededor de 500 mil millones de pesos, pues la Secretaría de Hacienda “va a concentrar fondos de los fideicomisos y al mismo tiempo vamos a destinar el presupuesto a lo fundamental.

Detalló que lo ahorrado se destinará a un aumento de 50 mil millones de pesos para ayudar a la gente más pobre, con programas como los créditos a pequeñas empresas familiares, la atención al programa de salud, la rehabilitación de hospitales, el equipamiento, la contratación de médicos, de enfermeras.

“Estoy solicitando a la Cámara de Diputados, lo que pasa es que no han sesionado, el que nos apoyen permitiéndonos hacer un reacomodo en el presupuesto, ajustándolo a nueva realidad, a las nuevas circunstancias, y también pidiéndoles que nos autoricen que se extingan fideicomisos”, refirió.

Cabe recordar que, el 2 de abril, López Obrador decretó extinguir fideicomisos y contratos análogos de la Administración Pública Federal, que ascienden a 740 mil millones de pesos, con el fin de hacerle frente a la contingencia sanitaria y a la crisis económica mundial.

El 24 del mismo mes, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la cual busca la facultad de reorientar recursos del presupuesto federal a “proyectos y acciones prioritarias” ante emergencias.

Fideicomisos ya no será para sobornar a ONGs

Sobre los fideicomisos, remarcó que desaparecerán para “estar manteniendo” y “sobornando” a quienes guardaban silencio, entre los que mencionó a “estas organizaciones llamadas no gubernamentales que dependían del gobierno completamente”.

“Ahora tienen también más posibilidad de manifestarse, de expresarse, porque también en los medios de información, no todos, pero hay muchos que están inconformes, y se lleva a cabo la crítica, que es importantísima, que es necesaria para la democracia”, destacó.

Por lo anterior, sostuvo que “no vamos a estar repartiendo dinero para tener callados a grupos defensores de las distintas causas o presuntos o supuestos defensores de causas, ya eso no”.

Reiteró que se no se destinará dinero a las organizaciones que funcionaban como intermediarios para hacer llegar apoyos del gobierno, pues estos no llegaban a los beneficiarios.

Asimismo, descartó que se la desaparición de fideicomisos implique que se vaya a dejar sin dinero a las víctimas o la cultura.

No se puede gobernar pactando con criminales

En otro tema, el mandatario opinó sobre los recientes dichos del general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, quien reveló que, en mayo de 2007, informó al expresidente Felipe Calderón Hinojosa de los vínculos de Genaro García Luna con el cártel del “Chapo” Guzmán.

Ante la pregunta de la prensa, respondió que la lección es que “el gobierno debe aplicar la ley por igual, sin distingos, no se puede proteger a un grupo y perseguir a otros, eso no, no debe de haber impunidad para nadie y también no se puede tomar acuerdos con la delincuencia organizada”.

“Y lo mismo para la delincuencia común, es igual. Que el secretario de Seguridad Pública, imagínense, que tenga relación con bandas, ¿qué seguridad se puede tener? Entonces, eso está totalmente prohibido en el gobierno nuestro”, aseveró.