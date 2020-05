Recorte salarial a empleados de Cuautlancingo, avalado por Cabildo: Comuna

El ayuntamiento de Cuautlancingo rechazó que sea ilegal recortar entre 25 y 50 por ciento los salarios en algunas áreas, toda vez que fue aprobado por unanimidad en el Cabildo, avalado en la Ley Federal del Trabajo y la medida fue para evitar que haya despidos.

En entrevista para Ángulo 7, el área de Comunicación Social de la Comuna informó que la propuesta fue presenta por la alcaldesa Guadalupe Daniel Hernández en la sesión del pasado lunes, la cual luego de ser avalada, se determinó primero informarlo a los trabajadores y después hacerlo público.

Explicó que esta medida tomada por la presidenta municipal de extracción morenista fue por la falta de ingresos en las arcas municipales, debido a que los ciudadanos ya no han pagados impuestos como el predial, por lo que será durante el tiempo que dure la contingencia.

Aseveró que el recorte está basado en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 42 y 42 Bis que establecen que “son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables, que implique la suspensión de las labores.”

Así como en el artículo 429 fracción quinta, que señala que el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal en la materia, pero estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes.

Precisó que no será el 100 por ciento del personal del ayuntamiento el que tendrá este recorte, pues las áreas prioritarias como Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos y recolección de basura mantendrán sus salarios, pues así lo avaló el Cabildo.

Recorte no es todo el personal

Indicó que el 50 por ciento de la reducción será a los trabajadores que ganen de 11 mil pesos para arriba, que son alrededor de 42 personas cuyo cargo es de directores, mientras que a los que perciben entre 6 y 11 mil pesos la reducción será del 25 por ciento.

Asimismo, sostuvo que si Daniel Hernández no ha emitido una declaración es para no desvirtuar la información y porque en la sesión así se determinó, pues primero tenía que informarse al personal, “no se tiene algo que esconder, todo está sustentando en la ley”.

Finalmente, informaron que esta medida empezará a aplicar desde la primera quincena de mayo, a fin de evitar despidos, pues actualmente no están trabajando todos, ya que, en el caso de los administrativos, solo están haciendo guardias conforme a sus áreas.