Puebla no reanudará actividades el 1 de junio, ni mucho menos clases: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que en Puebla el confinamiento continuará debido a que no se aplana la curva de contagios, por lo que tampoco se reanudará las actividades ni mucho menos se regresará a clases “ni a la normalidad” el 1 de junio.

En rueda de prensa, comentó que se tiene que reducir la transmisión, toda vez que “no hay entidad” del país en que no suban los casos como para que se reactive la vida cotidiana, “y menos el regreso a clases”.

Sostuvo que si bien el tema del regreso a clases compete a la Secretaría de Educación Pública (SEP), toda vez que es de índole federal, el gobierno estatal dará su opinión de acuerdo con las proyecciones que tienen sobre la pandemia.

Confinamiento continuará

Y es que, dijo, se tiene estimado que sea hasta la tercera semana de junio cuando se pueda ver una disminución y achatamiento de la curva de contagios, siempre y cuando el comportamiento social lo permita, pues de lo contrario se alargaría.

“No se habla claro, no va ser el primero de junio, cuando se pueda regresar a la normalidad, estamos a 12 de mayo y está subiendo, en ningún estado del país deja de subir, no hay una entidad que tenga la curva aplanada, no la hay, ni la va a ver al 31 de mayo”, pronunció.

Además, el gobernador sostuvo que de continuar el alto número de contagios, ya que en Puebla suman mil 126 casos positivos de Covid-19, seguirá el confinamiento.

“Respecto a que si hay contagios, el término de confinamiento se amplía, desde luego que sí”, dijo Barbosa Huerta, para que así se pueda corregir la curva de contagios y aplanarla.

Pide a poblanos contribuir

Por ello, el mandatario poblano pidió a los ciudadanos a contribuir para poder combatir la pandemia cumpliendo las medidas de salud y prevención, como es el uso de cubrebocas, la sana distancia, no abarrotar las unidades de transporte público y no salir de las casas si no es necesario.

Es necesario precisar que el pasado 10 de mayo Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP federal, aseguró que el ciclo escolar 2019-2020 está a salvo, ya que previo a la pandemia de Covid-19 hubo avances importantes en las aulas.

Cabe mencionar que, durante el fin de semana, los gobiernos de Baja California Sur y Jalisco descartaron regresar a las aulas, mientras que el lunes los de Michoacán, Morelos y Tamaulipas coincidieron en que los alumnos volverán a las clases presenciales hasta que existan las condiciones sanitarias necesarias.