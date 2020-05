Van seis quejas presentadas contra jueces por liberar a delincuentes: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que además de las dos quejas contra juezas que se presentaron en el Consejo de la Judicatura por dejar libres a delincuentes, la Fiscalía General del Estado (FGE) interpuso otras cuatro, siendo ya seis procesos en total.

En rueda de prensa, sin precisar los nombres de las juzgadoras que están siendo investigados, el mandatario comentó que una de ellas es la que dejó libre, por “apreciaciones subjetivas”, a la esposa de Marco Antonio “N” alias “El Negro” detenido hace algunas semanas y recluido en el penal de San Miguel.

Otra caso, dijo, es la que liberó a Alfredo Ramírez Hernández, quien se desempeñaba como delegado regional de Bienestar en la Sierra Norte, quien había sido detenido el pasado 17 de abril luego de que policías le encontrar un arma larga y droga.

“Los liberan por puras apreciaciones subjetivas y otros casos, entonces no estamos satisfechos, no, no, no, aquí nadie se porta mal, nadie se porta mal he”, pronunció

Al cuestionarlo que ante esta evidencia de actos de corrupción podría hacerse una depuración, contesto que son procedimientos que la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé y que el poder Ejecutivo no puede determinar.

Analizan desaparecer Vialidad Estatal

Por otra parte, Barbosa Huerta señaló que se está analizando hacer una reforma a la ley para que la Policía de Vialidad del estado “desaparezca”, ya que todo el tiempo se han dedicado a extorsionar “a la pobre gente de Puebla”.

Refirió que en esta reforma se busca que sean los municipios los que se encarguen de la regulación del tránsito y solo en casos de accidente epoda tener injerencia un segmento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Y es que, dijo, no es correcto que las patrullas de vialidad estatal estén paradas en las entradas de los municipios esperando que pase alguna camioneta con productos del campo u otros insumos y “le quiten parte de su legítimo trabajo”.

“Hoy “están todos fuera y concentrados en otras actividades, ya estamos analizando esta reforma, hay muchas cosas que funcionaron así, porque se beneficiaban los de arriba y cuando los de arriba se empiezan a beneficiar, se portan mal todos”, pronunció.