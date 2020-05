Por contingencia sanitaria, mercados sólo deben vender a domicilio: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que se debe impedir la venta que generé aglomeraciones en mercados y centros de abasto, por lo que regularán la venta a domicilio; por su parte, la Segob descartó que unidades habitacionales sean focos rojos de contagios de Covid-19.

En rueda de prensa, esta mañana, el mandatario poblano manifestó que, en estos lugares se genera concentración de personas, lo cual no puede permitirse ante la emergencia sanitaria que se tiene, por lo que los dueños tendrán que optar por la entrega a domicilio.

“La instrucción que he dado es impedir el funcionamiento de este tipo de comercio, ya, yo instruyo al secretario (de Gobernación) que lo haga, no a que piensen hacerlo, que lo haga, que ya se impida ese tipo de comercio. Aquí no se trata de cuidarse políticamente”, sostuvo Barbosa Huerta.

Refirió que el tema de mercados los deben atender los ayuntamientos, dejando entre ver que no hecho nada por regular la venta de alimentos “por muchas razones”, por lo que derivado de eso la administración estatal se encargará del tema.

“Tiene que haber una regulación de ventas a la casas, pero no puede ser la venta esa que provoca aglutinación o aglomeración de personas”, precisó.

Por ello, insistió en que “a toda costa” se debe evitar la concentración de ciudadanos y que los confinamientos funcionen, por ello es que la Secretaría de Gobernación (Segob) deberá verificar que esta medida se cumpla y que las ventas sólo sean a domicilio.

“Hay que hacer que la sana distancia, que el uso de cubrebocas y que los confinamientos funcionen, hay que hacer que nuestra sociedad, como lo está haciendo la mayoría tomen las acciones de disciplina social para que en poco tiempo salgamos de la curva del contagio”, pronunció.

Es necesario precisar que el pasado viernes, el gobierno estatal publicó un decreto en el que se prohibió a restaurantes, fondas, loncherías y demás establecimiento donde se preparen alimentos a vender su producto para comer en el lugar, pues sólo debe ser para llevar o con entrega a domicilio.

Contagios son en toda la ciudad: Segob

Por su parte, el titular de la Segob, David Méndez Márquez, rechazó que las unidades habitacionales y el sur de la ciudad sean las zonas de mayor concentración de contagios de Covid-19, al señalar que esta situación se tiene registrada en toda la capital poblana.

Explicó que la Secretaría de Salud (SS) está llevando un seguimiento puntual de cada uno de los casos confirmados en el interior del estado y la zona metropolitana, en donde se geolocalizan la dirección de las personas para tener un reporte puntual de las áreas donde se concentra.

“Creemos que el registro puntual de los casos nos da algunas zonas de identificación y por ello se está planteando reforzar en toda la ciudad y el estado las medidas de confinamiento y sana distancia, la distribución va mucho más allá de las unidades habitacionales, es una cuestión que es extendida, con mayor o menor presencia, pero en toda la ciudad”, expresó.

Cabe mencionar que, el lunes pasado, el encargado de despacho de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Gustavo Ariza Salvatori, A decir de PC municipal, puntualizó que estas zonas son los puntos de mayor contagio, pues sus habitantes continúan en las calles y realizan eventos.