Puebla suma 123 nuevos casos de Covid-19 y llega a 799; decesos suben a 167

Puebla inició la semana con 799 casos positivos de Covid-19, que es 18.2 por ciento más que el viernes pasado cuando hubo 676, es decir, durante el fin de semana hubo 123 nuevos contagios; a la fecha 403 personas se han dado de alta y los decesos subieron a 167.

Así lo informó, en rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, quien dijo no entender por qué la población continúa saliendo a las calles, pese al constante llamado de las autoridades para no hacerlo.

Y es que, calificó como preocupante esta cifra de los últimos días, ya que de viernes para sábado fueron 38, de sábado para domingo 48 y de domingo para lunes 37, además de que la transmisión comunitaria sigue al alza pues ya es del 91 por ciento.

“Yo no entiendo como habiéndose dicho tantas veces aquí, que la responsabilidad de la salud es de uno mismo para prevenir enfermedades, como es posible que un sector de la población continúe tomándolo a la ligera, es lamentable que no colaboren, que crean que no va a pasar”, pronunció.

Acompañado del gobernador Miguel Barbosa Huerta, el funcionario estatal refirió que hasta el momento se han aplicado 2 mil 48 pruebas en el Laboratorio Estatal de Salud, mientras que el sexo más afectado por este virus sigue siendo del masculino con el 58 por ciento de los contagios.

Precisó que las defunciones subieron a 167, lo que representa 18.4 por ciento más que el viernes cuando se tenían 141, de los que 114 son hombres y 53 mujeres, la mayoría de ellos con alguna comorbilidad – que presentan dos o más enfermedades- que agravó su estado de salud sumado coronavirus.

Indicó que a la fecha son 76 municipios del estado con al menos un contagio, lo que es el 35 por ciento del total de demarcaciones que hay en el estado, así como cinco más de las que se tenían en el último reporte, aunque no precisó cuáles son.