Hay poblanos inconscientes ante pandemia: Barbosa; exhorta a dejar de salir

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que el estado es séptimo lugar en contagios de Covid-19 por la «inconsciencia social» de poblanos que siguen saliendo a las calles, lo cual, si continúa, alargaría la cuarentena hasta junio o julio.

En conferencia de prensa virtual, mencionó que la entidad es el séptimo lugar a nivel nacional en contagios acumulados (personas en hospitales, dadas de alta y fallecidos), así como el sexto en casos activos.

También, señaló que no es motivo para tomar la pandemia con ligereza; esto, ya que estimó que en Puebla podría haber alrededor de 7 millones de personas, lo que incrementa la posibilidad de contagio.

Y es que el corte hasta este viernes fue de 676 casos positivos en la entidad, con un aumento de 38 contagios en 24 horas, así como 141 fallecimientos, con un incremento de diez decesos en comparación al pasado jueves.

“Quiero que piensen ustedes que si mantenemos en 40 contagios diarios, en mayo vamos a tener mil 200 contagios. Si mantenemos diez fallecimientos diarios, en un mes vamos a tener alrededor de 300 contagios y el número de hospitalizados va a crecer», dijo.

Cuarentena podría extenderse

Ante ello, el mandatario manifestó su preocupación debido a que los poblanos no están acatando la cuarentena, lo que generaría que está pudiera extenderse a junio o julio.

«Veo en Puebla un asunto de inconsciencia social. La movilidad ha aumentado, y quiero encontrar explicaciones«, comentó.

El gobernador señaló que tan solo este jueves, calles se veían llenas de coches, de personas y que negocios, como pizzerías, lucían repletos, por lo que expresó que «no entendemos el momento que estamos viviendo y no hay conciencia del riesgo que estamos enfrentando».

Pese a que se mostró comprensivo por «darle una alegría» a los infantes durante el Día del Niño y de que esto favorece a la economía, señaló que dichos comportamientos no abonan a disminuir la curva de contagio, por lo que no se puede «bajar la guardia», mientas que la gente no debe confiar en que ya se domó al virus.

Debido a que las recomendaciones no están siendo acostadas, aseguró que dialogarán con negocios y con el Mercado Morelos, ya que, en este último, los vendedores decidieron donar mercancía, lo cual, provoca que la gente se acumule en las instalaciones.

Atención médica para todos

Barbosa Huerta reiteró que la situación se complicará en mayo, por lo que toda persona que tenga síntomas tendrá asistencia médica en hospitales y en sus hogares, dependiendo de la situación, al igual que les brindarán los medicamentos necesarios de forma gratuita, sin importar el sistema de salud al que pertenezcan.

Al reconocer que su administración debe fortalecer la respuesta hospitalaria, puntualizó que continúan adquiriendo infraestructura médica y medicinas, subrayando que, al ser una crisis mundial, todos los países realizan lo mismo.

Por ello, hizo un llamado a que los poblanos que comprendan que se trata de una crisis de salud, y hagan conciencia de no salir de sus hogares, mantener distancia y usar cubrebocas.

De igual forma, el gobernador mencionó que está semana comenzarán a repartir miles de tinacos, mientras que ya inicio la distribución de 400 pipas que fueron contratadas para abastecer las zonas de carencia del líquido en la capital.

Por su parte, el secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, pidió a los ciudadanos que tomen la pandemia «en serio», pues aunque los hospitales hacen esfuerzo por tratarla, quien puede prevenirla es la gente.

«La responsabilidad de la salud de mis hijos es mía, de nadie más. Por favor entiendan, estamos en el momento más complicado. Si ustedes se arriesgan y lo toman a la ligera, van a acabar enfermos. Por favor, sensatez, inteligencia, colaboración», exhortó.