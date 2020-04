“Insensatez”, la devolución de inmuebles que pide Comuna a gobierno: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta calificó como una insensatez el oficio que mandó el ayuntamiento de Puebla para que la administración estatal le devuelva tres inmuebles, aunque sostuvo que “hay una evidente” intención “de dos personas” en este tema.

Sin precisar si regresarán los edificios a la Comuna, el mandatario sostuvo que miércoles 8 de abril llegó un documento a la Oficialía de Partes mismo que le turnaron y en un principio no lo había tomado en cuenta.

Sin embargo, dijo, apenas este martes lo tomó de donde lo había dejado y señaló como “otro hecho de insensatez” que la Comuna haya hecho un boletín de este tema, por lo que pidió al consejero jurídico, Ricardo Velázquez Cruz, que contestara el escrito.

“Ya mandé a ponerle un cuadro al escrito y un cuadro al boletín y lo voy a colgar en un muro de honor que se va a llamar muro de la insensatez, cuando me lo pasaron y lo leí vi un nivel de insensatez enorme y decidí poner el escrito en la mesa redondita donde yo trabajo y decir ahí después lo valoro. No voy a contestar más de ese tema, así que ni me pregunten”, pronunció.

Sin mencionar nombres, sostuvo que hay gente que avanza un paso y retrocede cinco y dejó en claro que no tienen alguna importancia, al reiterar que la intención es de dos personas “es una evidente intención, pero allá esas dos personas”, pronunció.

El Portalillo, entre los inmuebles que piden

Es necesario precisar que los inmuebles que el ayuntamiento solicita al gobierno estatal son el edificio del Portalillo, ubicado en el barrio de El Alto, en la 14 norte 1206, donde está la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal.

Otro se ubica en la avenida Rosendo Márquez 1501, en la colonia La Paz, sede de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) y que cuenta con más de 5 mil metros cuadrados, misma que sería utilizada para la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Mientras que el tercero es un predio que cuenta con 2 mil 547 metros cuadrados y que es usado para depósito de motocicleta, camiones y vehículos en general ubicado en la 5 sur 14501, el cual se dispondrá para el servicio de grúas que tienen la Comuna, que con esto mantiene una rencilla con el gobierno del estado por quedarse con el control de la seguridad del municipio.