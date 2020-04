Consejos para hacer compras y transacciones seguras por internet

La pandemia por el Covid-19 ha dejado en aislamiento a varios ciudadanos para evitar más contagios, además de que varios establecimientos comerciales han tenido que cerrar, por lo que las transacciones comerciales online han incrementado.

Para evitar ser víctima de robos Accendo Banco compartió 12 consejos para que realices tus compras y pagos vía internet con mayor seguridad:

Primero debes usar contraseñas seguras especialmente que sean largas y que incluyan números, caracteres especiales, letras mayúsculas y minúsculas y omitir nombre predecibles como los de las mascotas, familiares y amigos.

Memorizar o guardar en lugares seguros las contraseñas, hay algunas herramientas que pueden ayudarte como 1Password, disponible para MAC, Windows, Android y iOS y LastPass. Jamás usar la misma contraseña para diferentes cuentas.

Es preferible utilizar el wifi de tu casa o de tu móvil antes que las públicas o gratuitas. Los usuarios deben estar muy alertas a mensajes sospechosos aunque provengan de instituciones conocidas, pues los hackers suplantan la identidad de estas para cometer fraudes es el llamado phishing, también se debe estar atento a las llamadas falsas que buscan tender trampas para obtener datos financieros.

Realiza tus quejas ante Condusef

Cuando necesites desechar documentos personales y financieros asegúrate de destruirlos por completo para que terceros no los ocupen, también se exhorta al utilizar internet hacer uso de motores de búsqueda confiable, pues de no serlo te pueden llevar a sitios de malware.

Debes revisar siempre tus cargos y estados de cuenta si identificas alguno sospechoso debes comunicarte con tu banco vía telefónica, antes de realizar una compra en internet investiga las reseñas y comentarios de otros usuarios sobre la calidad de los productos.

Puedes utilizar mecanismos de las instituciones bancarias para proteger tus tarjetas de crédito un mensaje a tu celular registrado, un token con un número único o una serie de preguntas que garanticen que la compra la realiza el titular de la cuenta.

Finalmente ante cualquier anomalía utiliza el portal de quejas electrónicas de la Condusef como cargos no reconocidos, disposiciones en cajeros automáticos no reconocidos, depósito no aplicado en la cuenta, emisión de tarjeta sin solicitud entre otros.