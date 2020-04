Barbosa reconoce que hay dificultad para adquirir medicinas para Puebla

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que ha sido complicado adquirir medicinas debido a que “hay enormes dificultades” por la escasez y desabasto nacional e internacional, por lo que pidió a los familiares de los pacientes entiendan la situación.

Esto luego de cuestionarlo sobre que a más de una semana de que dijo que se iba a revisar la situación, personas que tiene enfermos en el Hospital General de Cholula, afirmaron que la situación no ha cambiado y deben seguir comprando los insumos.

Por ello, en rueda de prensa este miércoles, el mandatario poblano manifestó que a la escasez de las medicinas se suma que el gobierno del estado no ha recibido apoyo de la Federación en la materia a pesar de la crisis que se tiene por el Covid-19.

Sostuvo que desde las secretarías de Salud (SSA) y de Planeación y Finanzas están mercadeando y buscando los insumos, pero se han enfrentado a “enormes abusos” por parte de las proveedoras, a las que incluso los calificó de “delincuenciales abusos”.

“Pese a la situación, no ha faltado medicamento, que los familiares de verdad asuman una posición de entendimiento de la crisis que estamos pasando, no es una cosa sencilla”, pronunció.

En proceso compra de 500 mil cubrebocas

Aunado a esto, Barbosa Huerta afirmó que están en el proceso de adquirir medio millón de cubrebocas luego del decreto emitido en días pasados, por lo que una vez que se tengan será la Secretaría de Gobernación (Segob) y Salud la que establecerá el mecanismo para repartirlos.

Esto luego de que dijo que la Federación sólo les envió 2 mil piezas, mismas que no alcanza, por lo que se optó por comprarlos ante la falta de estos insumos sumado a algunas donaciones que se han tenido en la materia.

Sin embargo, descartó que vaya haber algún tipo de sanción para las personas que no accedan a ponerse el cubrebocas, pues solo harán recomendaciones, al resaltar que no se puede frenar la vida de Puebla, pero hizo énfasis en que los ciudadanos deben ser responsables.

“El tema del cubrebocas es una protección, algunos no creen en ellas, quítenselo para comer, pero es una recomendación. No vamos a imponer sanciones por quien no lo use, pero es una labor de concientización diaria y disponer de cubrebocas necesarios es una manera de incentivar su uso”, expuso.