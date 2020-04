Pandemia en México es 8 veces mayor que casos confirmados: López-Gatell

Ante los cuestionamientos al modelo centinela, que es el usado para monitorear el Covid-19 en México, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reveló que la pandemia es al menos ocho veces mayor que los casos confirmados.

De esta manera, si este 8 de abril se confirmaron 3 mil 181 infectados, la cifra real se elevaría a 26 mil 519, pues en el país sólo hay 375 Unidades de Salud Monitoras de Enfermedades Respiratorias (Usmer), donde se detecta dicha enfermedad.

Así lo señaló el funcionario este miércoles por la noche, durante la conferencia de prensa para dar a conocer el avance de la pandemia en el país, donde reconoció por primera vez que el gobierno “no ve” todos los casos de Covid que existen.

Explicó que, de la misma manera que una encuesta, el modelo centinela sólo toma una muestra de personas para detectar infectados y así realizar estimaciones sobre la magnitud de la epidemia.

En este sentido, señaló que las personas reportadas con “casos confirmados” por la Secretaría de Salud representan a más “que no fueron a consulta, que no tenían síntomas, que su médico no identificó si cumplían la definición del caso”.

No obstante, sostuvo que el Centinela –avalado por la OMS– no afecta la implementación de medidas sanitarias, pues recordó que la fase dos de la pandemia se activó cuando sólo había confirmados cientos de casos.

Asimismo, aseveró que, en los modelos de otros países, donde se hace más pruebas a la población, no se reconoce que “no todo lo que se ve es lo que existe”, pero en México sí lo reconocemos.

Reporta 174 muertes; 33, en 24 horas

Sobre la estimación del número real de muertes, el funcionario no hizo comentarios, y sólo reportó que la cifra llega a 174 en todo el país, es decir, 33 más que hace 24 horas.

En cuanto a los casos sospechosos de infección por el nuevo coronavirus que causa el Covid-19, indicó que suman 9 mil 188, mientras que los negativas ascienden a 17 mil 209.

Asimismo, dio a conocer tasa de incidencia de contagios es de 2.48 casos por cada 100 mil habitantes, lo cual es superado por 10 estados, incluido Puebla, donde este miércoles el gobierno federal confirmó 183.