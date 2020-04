Sin prueba Covid-19, lo internan en Hospital de Cholula, donde muere, acusan

Familiares de un paciente, originario de la Sierra Norte y que falleció el sábado pasado en el Hospital General de Cholula, acusaron mala atención, ya que fue llevado a tres nosocomios sin recibir los cuidados; además, fue ingresado al área de contagiados de Covid-19, sin un previo examen médico.

En entrevista con este medio, la esposa del occiso de 55 años de edad, explicó que son originarios de Tlamanca de Hernández, en el municipio de Tepetzintla, en donde su esposo de actividad albañil, se empezó a sentir mal desde la semana pasada y acudió al Hospital de Tetela de Ocampo, que está aproximadamente ‪a dos horas del lugar.

Explicó que les dijeron que podría tratarse de Enfisema Pulmonar, por lo que estuvo tres días en dicho nosocomio, sin embargo, no tenía la atención que necesitaba e incluso los familiares compraban medicinas como paracetamol que era lo que pedían, por lo que ante esto exigieron que lo trasladaran a otro hospital donde sí lo fueran a cuidar.

Para ello, agregó, se trasladaron al Hospital General de Zacatlán, donde al llegar les dijeron que lo entubarían porque ya no podía respirar, a lo que lo dijeron que, si bien no estaba sano, tampoco estaba tan graves como para que le hicieran este procedimiento.

No obstante, el personal que atendió al ahora occiso informó que tenían que verlo especialistas, por lo que solo estuvo pocas horas en este nosocomio y fue traslado al de Cholula, destinado para pacientes contagiados de Covid-19.

Señaló que no la querían dejar ir en la ambulancia con su esposo ante el riesgo de que él tuviera coronavirus, a lo que ella rechazó, pues su enfermedad era otra, siendo el jueves en la tarde cuando llegaron al nosocomio, ubicado a un lado de Ciudad Judicial.

Sin embargo, acusó que no la dejaron entrar al hospital, por lo que ella y sus familiares que se trasladaron a Cholula estuvieron afuera todo el tiempo; además de que, aunque solicitaban información del estado del paciente, solo una vez al día les decían.‪ Hasta el sábado por la tarde, les dieron la noticia del deceso.

Cabe destacar que igual denunció que los familiares de pacientes no tienen una atención digna, pues además de la angustia de no recibir la información en forma constante de parte de los galenos, deben esperar afuera del nosocomio en pleno rayo del sol y sin tener acceso al sanitario.

Usan baños de Walmart

Comentó que en está temporada de calor no les ofrecen ni una carpa, donde atajarse mientras aguardan afuera, pero tampoco se pueden mover de la puerta principal porque de lo contrario no se enterarían cuando saliera alguien a darles información sobre sus pacientes.

Señaló que para ir al baño deben ir al Walmart que está al otro lado del periférico, cruzando por el puente para los peatones y ciclistas, siendo a partir de las 7:00 a las 21:00 horas que está abierta la tienda, con la disposición temporal por la contingencia sanitaria, porque de lo contrario tendrían acceso en horario normal hasta las 11 de la noche.

Algunos duermen en sus autos, otros en las áreas verdes o en el cemento frente al hospital, lo cual, dijo es lamentable que ocurra, porque se menosprecia a quienes acompañan a los pacientes.

Familiares afirman que no le hicieron una prueba de Covid-19

“Cuando lo internaron en el hospital, ya no nos dejaron entrar para nada, dijeron que podría tener Covid-19, pedíamos a los dos información y no nos la daban, nos dijeron que no podían darle medicamento porque no tenían la información completa de su situación, a pesar de que el paramédico se vino en la ambulancia de Zacatlán”, pronunció.

Manifestó que al cuestionar al personal de salud de por qué trasladaron a su esposo al nosocomio de Cholula, le dijeron que porque probablemente tenía Covid-19, lo que ella rechazó y sostuvo que seguramente lo habían contagiado ya en este lugar.

Indicó que fue ‪hasta el sábado por la tarde cuando les avisaron que su esposo había muerto, sin embargo, no les dejaron verlo y, por el contrario, les pidieron que pagaran lo de la cremación porque eso iban hacer, cuando este domingo les entregaron los restos.

De acuerdo con el acta de defunción, el paciente falleció por insuficiencia respiratoria de la que ya llevaba 24 horas, neumonía atípica con la que ya tenía tres días y probable Covid-19 con el que ya portaba desde tres días antes de la muerte.

Sin embargo, la esposa del occiso aseguró que en todo caso si era una enfermedad respiratoria, no puedo haberse contagiado de coronavirus en la zona de donde son, pues pudo haber sido en el Hospital de Cholula, lo cual se debió a la mala atención medica.