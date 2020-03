Inicio Noticias Política Morena convoca a elegir CEE de Puebla en junio; CEN, por encuesta en julio

Morena convoca a elegir CEE de Puebla en junio; CEN, por encuesta en julio Tras cinco meses de buscar consensos, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena (CEN) emitió la convocatoria para reponer la elección interna de todos sus órganos y autoridades, donde se establece que la dirigencia estatal en Puebla se renovará en junio, y sólo la nacional, por “encuesta abierta” en julio. De acuerdo con el documento, publicado en los primeros minutos de este lunes a través de las redes y páginas oficiales del partido, los “congresos estatales y consejos estatales” de las 32 entidades federativas se llevarán a cabo del 16 de mayo al 13 de junio, sin especificar qué fecha corresponde a cada estado. Tampoco se especifica quiénes podrán participar en dichas asambleas ni bajo qué método serán electos los aspirantes a presidir y conformar cada Comité Ejecutivo Estatal (CEE). En cuanto a la elegibilidad, sólo se indica que “son elegibles todas y todos los Protagonistas del Cambio Verdadero” en “pleno uso y goce de sus derechos” y, si desempeñan un cargo de elección popular o judicial, deberán separarse de él al ser electos. En cambio, se establece que, a más tardar el 5 de mayo, el CEN y la Comisión Nacional de Elecciones darán a conocer “los criterios para la integración de los congresos Estatales y el Congreso Nacional”. No obstante, sí se expone el “orden del día” que deberán seguir los congresos estatales, donde los dos puntos centrales son la “la elección de la Presidencia del Consejo Estatal” y la del “Comité Ejecutivo Estatal”, así como la “toma de Protesta de la Presidenta o Presidente del Consejo Estatal”. Para el caso de Puebla y otros 22 estados, se especifica que habrá 13 puestos a ocupar en el CEE, incluido el de presidente. Encuesta se aplicará del 29 de junio al 1 de julio Respecto al III Congreso Nacional Ordinario, que es el centro de la Convocatoria, la convocatoria señala que deberá llevarse a cabo “a las 11:00 horas los días sábado 27, domingo 28 de junio y 5 de julio de 2020 en la Ciudad de México”. En este evento, se registrarán los consejeros nacionales que quieran participar en la encuesta abierta para ir por los cargos de presidencia y secretaría general del CEN. De este ejercicio, sólo se menciona que se llevará a cabo del 29 de junio al 1 de julio, “para que entreguen sus resultados el día 4 de julio ante la instalación del III Congreso Nacional”. La metodología se dará a conocer “a más tardar en el III Congreso Nacional y estará a cargo del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones”. Hecho lo anterior, la convocatoria prevé que el 5 de julio, último día del congreso, se tome protesta a los ganadores de la encuesta. Con ella, el CEN de Morena busca cumplir la sentencia SUP – JDC – 1573/2020 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), emitida el 30 de octubre de 2019 para revocar la elección interna por recortes antiestatutarios al padrón. CNHJ indica suspensión por Covid-19 Al cierre de esta edición, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) responsió a una consulta de Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino de Morena, quien preguntó si era procedente suspender todos los actos de la elección interna hasta que se supere la contingencia nacional ante la pandemia de Covid-19. De acuerdo con el órgano partidista, “es prioritario e indispensable que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena suspenda todos los actos relacionados con el proceso de renovación de la estructura organizativa de Morena, hasta en tanto sea seguro para la militancia de este partido político y la población en general llevar a cabo dichos actos, consistentes en asambleas distritales, estatales y nacional respectivamente”. Agregó que lo anterior debe hacerse “mediante un acuerdo y con fundamento en las atribuciones que tanto el Comité Ejecutivo Nacional como la Comisión Nacional de Elecciones tienen dentro del marco de los Documentos Básicos de Morena”. Rojas va en contra porque ve “trampas” Por su parte, el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán dio a conocer que iniciará “acciones legales” para corregir la convocatoria, pues acusó está “llena de trampas” y favorece que la “Nomenclatura” tome el control del proceso. “La convocatoria está redactada para transitar un laberíntico camino lleno de trampas, candados, filtros y trucos, a pesar de que pareciera que en la forma está cumpliendo con la exigencia de un proceso democrático y ceñirse a la sentencia del Tepjf”. Señaló que, “con las lagunas discrecionales que tiene”, el documento permite que la “Nomenclatura” tome “control del Congreso Nacional y la elección de los cargos”, por lo que “seleccionará en forma antidemocrática y por “dedazo” a los que podrán participar del banquete que ellos mismos se servirán”. Sobre la encuesta abierta, indicó que no garantiza “piso parejo” y que la “metodología y las encuestas serán teledirigidas por la Nomenclatura y por ello se la reservan al final, mañosamente—para inducir quién sí y quién no participa”. Consideró que esto en mensaje contra él como si le estuvieron diciendo “no vas a pasar Alejandro Rojas y si pasas a la final, la metodología de la encuesta la decidiremos cómo queramos”. Por lo anterior, reclamó a Ramírez Cuéllar haber “cedido a las presiones de la Nomenclatura” y seguir “atado” a sus intereses. Asimismo, anunció que, en los próximos días, emprenderá “acciones jurídicas pertinentes y las observaciones de fondo, para corregirla y garantizar que la voz de la base militante se vea reflejada y se escuche con fuerza y firmeza”. CEN Morena Convocatoria Morena Puebla Elección Morena Puebla

Etiqueta: CEN Morena Convocatoria Morena Puebla Elección Morena Puebla

Your browser does not support the video tag.