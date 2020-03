Inicio Noticias Nacional Gobierno declara emergencia sanitaria por Covid-19 y la extiende un mes

Gobierno declara emergencia sanitaria por Covid-19 y la extiende un mes Ante la expansión acelerada de Covid-19 en México, que suma mil94 contagiados y 28 muertos, el Consejo de Salubridad General declaró a la pandemia “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor” y extendió las medidas de prevención, como el aislamiento voluntario, hasta el 30 de abril. Así lo dio a conocer este lunes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, durante la conferencia de prensa dedicada al reporte diario sobre el avance de la enfermedad, donde leyó el acuerdo alcanzado por dicho consejo, encabezado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y dependiente del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Según el documento, que se concretó esta tarde durante la reunión plenaria del consejo, el primer acuerdo es que “se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)”. En consecuencia, la Secretaría de Salud, que preside el consejo, determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia, las cuales son de carácter general y obligatorias en el país. Las siete medidas acordadas corresponden al decreto presidencial publicado el pasado 27 de marzo, pero las refuerzan y amplían al 30 de abril: Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, a fin de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS CoV 2 en la comunidad, así como disminuir la carga hospitalaria, contagios y muertes que puede causar. En tanto, las actividades que sí se consideran fundamentales son las médicas, paramédicas, administrativas del sector salud, seguridad pública, protección ciudadana, defensa de soberanía nacional, procuración e impartición de justicia, así como las que sostienen el funcionamiento de la economía y entrega de los programas sociales del gobierno. También se incluyen las de servicios indispensables, como agua y electricidad. Quienes sigan acudiendo a sus centros de trabajo no deberán realizar concentraciones de más de cincuenta personas. Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la que arribe al mismo procedente del extranjero, y que no participa en actividades laborales esenciales a cumplir resguardo domiciliario corresponsable durante dicho periodo. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiaca o pulmonar, inmunosupresión, embarazada o en puerperio inmediato, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. Después del 30 de abril, la Secretaría de Salud emitirá lineamientos para el regreso escalonado a las actividades productivas. Se deberán postergar hasta nuevo aviso todos los censos y encuestas a realizarse en el territorio nacional que involucren contacto cara a cara. Todas las medidas deberán aplicarse con estricto respeto y apego a los derechos humanos. Al comentar estas acciones, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aclaró que de ninguna manera suponen un “Estado de excepción”, pero enfatizó en que son la última oportunidad para mitigar el contagio acelerado del coronavirus y evitar crisis sanitarias como las que se viven en otros países. covid-19 emergencia sanitaria Secretaría de Salud

