Urge unidad y consenso en elección de nueva dirigencia de Morena: Carvajal Debe prevalecer la unidad y los consensos en la convocatoria final del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena para definir a su nueva dirigencia, exigió, el diputado federal, Alejandro Carvajal Hidalgo. A través de un comunicado, el coordinador de la bancada poblana de Morena en San Lázaro, explicó que en la convocatoria que se emitirá este domingo 29 de marzo, se definirán las bases de cómo se van a elegir a los nuevos liderazgos a nivel nacional y en los consejos estatales. Confió que con la nueva convocatoria se regularice la situación del partido y que sea un proceso limpio que recupere los principios democráticos de Morena. “En vísperas de la convocatoria de Morena urge que todos los actores políticos generen unidad y diálogo debido a la difícil situación que se vive en el país”, sostuvo. El diputado federal insistió que se debe de restablecer la institucionalidad del partido, a partir del funcionamiento pleno de los consejos estatales y los órganos directivos en todos los niveles, local y nacional. Por otra parte, Carvajal Hidalgo solicitó que se deje de politizar el tema del Coronavirus, para asestar golpes mediáticos en contra de los gobiernos de la Cuarta Transformación. “Se debe de informar verazmente a la población sobre las condiciones reales que se viven, a fin de contrarrestar las campañas de miedo y desinformación de la derecha”, dijo. Indicó que frente a la situación económica nacional derivada de la emergencia sanitaria y la crisis energética, debemos buscar la protección de los sectores y regiones más afectadas y construir con otros grupos y organismos civiles y sociales, un paquete de medidas económicas y financieras para enfrentarla junto al gobierno. Alejandro Carvajal CEN Morena morena

