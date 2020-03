Inicio Noticias Puebla SS federal reporta primera muerte por Covid-19 en Puebla y suma 66 enfermos

Your browser does not support the video tag.

SS federal reporta primera muerte por Covid-19 en Puebla y suma 66 enfermos Del viernes a este domingo, los casos confirmados de Covid-19 en Puebla aumentaron en tres, por lo que suman 66, informó la Secretaría de Salud (SS) federal, que reportó el primer deceso en la entidad. La SS no precisó dónde falleció el primer enfermo con el también conocido como coronavirus. En tanto, de los 66 enfermos, 17 son personas que viajaron España, 16 a Estados Unidos y uno a Alemania. Del resto, 22, fueron por contacto, es decir que este tipo de casos creció 46.7 por ciento, respecto al jueves, cuando se reportaron 15. Por sexo, 30 son hombres y 26, mujeres, mientras que los rangos de edad van de los 21 a los 77 años. Cabe mencionar que, el viernes pasado, el secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, estimó que entre miércoles y jueves estará lista la reconversión del Hospital General de Cholula para que se atiendan sólo a pacientes con Covid-19. En tanto, el sábado, el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez, afirmó que es “la última oportunidad” para reducir la velocidad de transmisión del virus y urgió a toda la población a quedarse en casa y evitar una catástrofe. coronavirus Puebla covid-19 Covid-19 Puebla

Etiqueta: coronavirus Puebla covid-19 Covid-19 Puebla