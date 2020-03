Inicio Noticias Nacional Gobernadores de Hidalgo y Tabasco dan positivo a Covid-19

Gobernadores de Hidalgo y Tabasco dan positivo a Covid-19 En menos de 24 horas, dos gobernadores confirmaron tener Covid-19; el primero en hacerlo fue el de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, durante el sábado, mientras que la mañana de este domingo, fue el turno del de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. A las 17:25 del 28 de marzo, Fayad Meneses, a través de su cuenta de Twitter, aseguró haber dado positivo a las pruebas de Covid-19 que se le realizaron, por lo que se encuentran en cuarentena en su domicilio. Y es que se dijo que el mandatario priista de Hidalgo se hizo las pruebas, así como personal de su gabinete, debido a que tuvieron contacto con una persona contagiada. Además, Fayad Meneses, de 57 años, únicamente presentaría dolor de estómago, ardor en los ojos y fiebre que en ocasiones se le quita. Les informo que he dado positivo al examen del #COVID19. Estoy ya en cuarentena en mi casa. Tanto yo como las personas con las que he tenido contacto estamos siguiendo los protocolos que establece @SSalud_mx. — Omar Fayad (@omarfayad) March 28, 2020 Sin embargo, se debe mencionar que dicho caso cobró relevancia por ser el primer gobernador con Covid-19, además de que debido a la contingencia, estuvo muy activo los últimos días, teniendo contacto con varias personas, pues durante la madrugada del sábado cuando dio positivo estuvo realizando un recorrido por un hospital. Asimismo, el gobernador de Hidalgo acudió el pasado 18 de marzo a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que se reunió con varios funcionarios federales. Por otra parte, así como Fayad Meneses, el mandatario de Tabasco confirmó a través de su cuenta de Twitter durante la mañana de este domingo que, tras realizarse la prueba el pasado sábado, dio positivo a Covid-19, al tiempo de agregar que permanecerá en cuarentena y continuará con su trabajo. También, se debe mencionar que dos diputados federales, ambos del partido Movimiento Ciudadano (MC), dieron positivo a coronavirus. El primer caso fue el de Jorge García Alcibíades, el pasado 25 de marzo, mientras que el segundo fue el de María Liber González Anaya, detectado cuando la legisladora pasó un filtro sanitario en San Lázaro, a donde llegó con fiebre. Buenos días, les informo que el día de ayer me practiqué la prueba del COVID19 y me acaban de notificar que el resultado es positivo. A partir de este momento estaré en casa en cuarentena y observación. Desde aquí seguiremos trabajando para que Tabasco pueda superar esta crisis — Adán Augusto López H (@adan_augusto) March 29, 2020 Adán Augusto López Hernández Covid-19 México Omar Fayad

