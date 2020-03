Inicio Noticias Puebla Regidor Iván Herrera apadrina imposición de consejo en Agua Santa, acusan

Regidor Iván Herrera apadrina imposición de consejo en Agua Santa, acusan Por interés en conseguir una diputación, José Iván Herrera Villagómez, regidor del Cabildo de Puebla, estaría apoyando la “imposición” de tres propietarios del consejo vecinal del Fraccionamiento Agua Santa, quienes fueron sustituidos y están acusados de amedrentar a vecinos y comerciantes. Así lo señaló en entrevista Eder Ceceña Herrera, integrante del Consejo General de Administración de Agua Santa, quien acusó al regidor morenista de ser “padrino” de Sergio Blanco Neri, Marcela Camacho Arenas y Francisco Raúl Soto Ramos, a quienes busca mantener al frente del fraccionamiento, debido a que estaría persiguiendo, en un futuro, la diputación local de este sector. Al punto, agregó que a los intereses del regidor se suman los del diputado federal del sur de Puebla capital, perteneciente al mismo partido, Saúl Herrera Corona, pues ambos pretenden “meter a su gente” en el consejo. Refirió que, desde que entró en funciones, Herrera Villagómez ha propuesto cambiar las mesas directivas de las zonas de San Bartolo, la Margarita y Los Héroes, dando “la casualidad que el ahorita está con la mesa anterior que ya se destituyó” de Agua Santa. Ceceña Herrera puntualizó que, desde el 2017, los tres expropietarios mencionados fueron impuestos como representantes de la unidad habitacional, pero el 1 de marzo del presente año, una asamblea de vecinos votó para sustituirlos, con base en firmas recaudadas. Indicó que al conformarse la nueva mesa, presentaron un documento al síndico municipal, Gonzalo Castillo Pérez, donde hicieron de su conocimiento los resultados para que emitiera la constancia correspondiente. No obstante, esta acción sólo provocó que haya represalias para imponer a los anteriores representantes. Incitan a violencia contra nuevo consejo Precisó que las “trabas” vinieron del grupo de Marcela Camacho, Sergio Blanco y Francisco Soto, quienes, bajo el argumento de que el nuevo Consejo se está “enriqueciendo” con recursos federales, han incentivado a los colonos para “cuando nos vean, nos apaleen y nos avienten piedras”. Lo anterior, a través de un grupo de WhatsApp, donde puede apreciar un mensaje donde “Marce” pide que a las 11 de la mañana lleven “jitomates, huevos y si es necesario palos, para que corramos a Eder de la unidad”. Incluso, menciono que hace un año intentaron atropellarlo en las calles 11 Sur y 117 Poniente, percance del que “logró” salvarse porque alguien lo jaló antes del impacto; al respecto, indicó que alcanzó a reconocer que en el vehículo iba gente de Marcela Camacho. Aseguró que no ha sido el único, ya que otros integrantes también han sido intimidados, “pues a uno ya le robaron su coche, a otra persona ya le abrieron su negocio por estar con nosotros y le saquearon todo”. “Hago responsables directamente Sergio Blanco Neri, a Marcela Camacho Arenas y a Francisco Raúl Soto Ramos de que, si algo nos pasa, ellos son los principales, tanto a nuestra persona, a nuestra familia y a nuestro patrimonio”, condenó. 2017, el año de la “imposición” Ceceña Herrera relató que fue en 2017 cuando los tres aludidos quedaron al frente de la representación bajo el nombre de “Vecinos Unidos”, para lo cual imprimieron actas ilegales con el logo de la entonces administración municipal de Luis Banck Serrato, sin que estuvieran selladas por la Comuna, llevándolas así ante un notario. Aseguró que, en esa época, sus padrinos eran María del Carmen Filiseo Rodríguez, quien fungía como directora de Mediación y Arbitraje Condominal, y José Benito Fernández de Lara, del área de Atención Ciudadana de Gobernación municipal. Resaltó que, durante sus funciones, “Vecinos Unidos” cobraba a comerciantes y recicladores por estar en la unidad habitacional. Si no pagaban, “les echaban la patrulla para sacarlos del Infonavit”, escudándose en la Ley del Régimen de Propiedad de Condominios y ejerciendo funciones que no les competían, ya que, mencionó, «la representación es de vecinos y ellos no viven en Agua Santa». Aunado a esto, destacó que los tres se adjudicaron la compra de una patrulla para la protección del fraccionamiento, cuando esta fue puesta a disposición por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal. Por todo lo anterior, adelantó que, en próximos días, presentarán una denuncia formal a la Auditoria Superior del Estado (ASE), para que indague las irregularidades que hubo a partir de la designación del 2017, así como para que la Sindicatura, el regidor y la Secretaría de Gobernación (Segom) “dejen de meterse” en sus proceso. Se unieron con otro fraccionamiento que está en la misma situación, que es la sección 1 de Los Héroes, donde aseguran que también hubo una imposición. Agua Santa José Iván Herrera Villagómez puebla capital

