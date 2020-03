Inicio Noticias Puebla Por fallas mecánicas cayó helicóptero en que murieron Martha Erika y RMV: SCT

Por fallas mecánicas cayó helicóptero en que murieron Martha Erika y RMV: SCT Varias fallas mecánicas, mismas que eran conocidas por la empresa operadora y el piloto, fueron las causas de la caída del helicóptero en el que murieron los exgobernadores Martha Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle, el pasado 24 de diciembre de 2018, confirmó la SCT. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde presentó el reporte final del accidente. El funcionario federal indicó que aunque no encontraron fallas en ninguno de las partes fundamentales del helicóptero, los actuadores lineales de alabeo de los sistemas de aumento de estabilidad 1 y 2 (que sirve para mover las aspas del rotor principal, así como para dar giros y cambiar de dirección) si presentaron fallas. Habían tornillos sueltos Agregó que lo anterior se pudo detectar tras una tomografía computarizada, la que mostró que “dos pequeños tornillos estaban sueltos”. Además, precisó que de los tornillos sueltos, uno hizo contacto con las terminales 1 y 2 de las tarjetas electrónicas que controlan los sistemas de aumento de estabilidad, lo que permite un desplazamiento no comandado y autónomo de la aeronave. “El 13 de diciembre de 2018, estamos hablando 11 días antes del accidente, se encontró, encontraron las gentes que operaban, dañado el actuador lineal de alabeo del Sistema de Aumento de Estabilidad número dos, que ya había tenido una reparación previa”, añadió Jiménez Espriú. Sin embargo, dijo que la empresa que ofrece el servicio de taxi aéreo y la tripulación continuaron operando el helicóptero aún sabiendo la falla. Helicóptero giró de manera autónoma El titular de la SCT señaló que la causa probable del accidente fue la “pérdida de control de helicóptero debido a un alabeo repentino hacia la izquierda, que no fue recuperado por el piloto al mando, provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno”. “Si bien la información disponible para la investigación fue limitada debido a la falta de registradores de vuelo protegidos contra impactos y al daño severo al helicóptero por el impacto contra el terreno y posterior incendio, con base en las evidencias disponibles, se pudo determinar que el alabeo repentino a la izquierda se debió posiblemente a que ambos actuadores lineales de alabeo se extendieron de manera simultánea, sin haber sido comandados”, explicó. El secretario de Comunicaciones y Transportes añadió que el accidente en el que perdieron la vida el senador y la gobernadora, así como otras tres personas, se debió al mal mantenimiento, malas prácticas de operación, por parte de la empresa de taxi aéreo y la empresa de mantenimiento y falta de seguridad, así como la decisión de la firma y pilotos de continuar operando sabiendo que había fallas, pues presentó algunas en varios vuelos previos. Helicóptero no tenía que haber volado “El día 24 de diciembre de 2018, el día del accidente el helicóptero extra bravo alfa óscar noviembre, de acuerdo con la lista de equipo mínimo que establece el fabricante no debió haber volado, debió haber estado en tierra, es una falla enorme”, sostuvo Jiménez Espriú. También aseguró que “no se observaron indicaciones de materiales ajenos al propio helicóptero, no había aves, ni pedazos de aves, o proyectiles, ni evidencias de daños que acredite que existió un posible acto de sabotaje o de explosivos”. El funcionario federal dio a conocer que iniciarán auditorías técnicas e integrales a la empresa operadora Servicios Aéreos del Altiplano y al taller de mantenimiento Roto Flight Services, suspendiendo temporalmente sus operaciones hasta contra con el resultado de las auditorías referidas, para tomar acciones definitivas. Finalmente, afirmó que se les sancionó en el transcurso de la investigación con multas de hasta 300 mil pesos además de que la investigación se remitirán a la FGR para continuar con las investigaciones y una copia la Fiscalía de Puebla para los efectos jurídicos procedentes. Helicopterazo Martha Erika Alonso Hidalgo Rafael Moreno Valle RMV SCT

Etiqueta: Helicopterazo Martha Erika Alonso Hidalgo Rafael Moreno Valle RMV SCT