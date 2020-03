Inicio Noticias Puebla Supervisa SMT sanitización de unidades de transporte público

Supervisa SMT sanitización de unidades de transporte público Como una medida para prevenir la propagación del Covid-19 (coronavirus), la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) implementó una serie de operativos en el estado para verificar que los transportistas cumplan con las medidas de sanidad. En este sentido, supervisores de la dependencia inspeccionaron unidades que circulan en la capital y en diversos municipios del estado como Tehuacán, Teziutlán, Atlixco, así como en las terminales o bases de cada ruta. El personal verificó el uso del gel antibacterial, lavado de la unidad y sanitización de pasamanos, asientos, ventanas, manijas, barandales, botones y volantes; lo anterior, como parte del acuerdo publicado por el gobierno del estado de Puebla y el exhorto hecho por la dependencia el pasado 20 de marzo. Asimismo, revisaron que operadores garantizaran la sana distancia de 1.5 metros entre personas, y el aforo de pasajeros del 50 por ciento del cupo total. Esta acción también se realiza a través de la plataforma de monitoreo de la SMT que sirve para visualizar las cámaras de las unidades. Por último, los supervisores pidieron a los transportistas no bajar la guardia en la aplicación de las medidas preventivas, que tiene como finalidad evitar contagio del coronavirus (Covid-19). coronavirus covid-19

