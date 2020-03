Inicio Noticias Nacional Cultura sube patrimonio y actividades a sitio “Contigo en la distancia”

Cultura sube patrimonio y actividades a sitio “Contigo en la distancia” Ante la contingencia nacional por Covid-19, la Secretaría de Cultura federal lanzó la plataforma “Contigo en la distancia” que permite acceder desde casa a una amplia selección de material cultural, que incluye recorridos por museos, películas, audios, entrevistas, galerías fotográficas, y libros. De acuerdo con la dependencia, este nuevo servicio por internet se ofrece de manera gratuita y busca garantizar el derecho a conocer y disfrutar del patrimonio cultural de México, en medio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, a través de este sitio. También convocó a artistas a presentar proyectos que se puedan presentar en medios digitales. Los seleccionados recibirán apoyos de hasta 50 mil pesos para llevarlos a cabo. Entre los materiales a los que se puede tener acceso de forma gratuita y en cualquier momento, se encuentran, de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas (Dgcpiu), que ofrece la Cartografía Poética en su versión digital que se distribuyó durante 2019 con motivo del Año Internacional de Lenguas Indígenas. Se trata de una serie de folletos para difundir el arte, las lenguas indígenas, los saberes tradicionales y la cultura popular de México. Para conocer más sobre la cocina de México, se puede acceder al recetario digital De tristezas y otras melancolías, o a la Cartografía de sabores, que en su primera edición habla de quelites. Además, se podrán encontrar cápsulas y audios sobre los pueblos indígenas y sus lenguas, el libro digital De sueños y esperanzas. Mujeres poetas al uso de la tradición, el cual es una compilación de composiciones relacionadas con culturas musicales tradicionales de varias regiones de México, entre otros materiales. El programa nacional Alas y Raíces, de la Dirección General de Vinculación Cultural, en atención a niñas, niños y jóvenes, ofrece cápsulas culturales con narraciones, talleres y otros materiales. En tanto que México es Cultura comparte a través de la plataforma Contigo en la distancia actividades, poesía, cine y conferencias de teatro. Otro ejemplo, es el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que ofrece exposiciones, expedientes digitales sobre temas históricos, videos sobre sus actividades: cursos, conferencias y foros; recursos digitales para niñas y niños, además de programas radiofónicos. Música, documentales y más Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia comparte una variedad de audiolibros, narraciones, documentales, archivos de video sobre trabajos como el hallazgo de la tumba 7 en Monte Albán; la Cuenca de México; los Mayas; además de entrevistas sobre temáticas como las Islas Marías, Aztlán y el mito del origen, Xipe Tótec, la conquista de México-Tenochtitlán, el Peñón de los Baños. Para niñas y niños también hay cápsulas de video, incluso en dibujos animados, que presentan temáticas como la Alhóndiga de Granaditas, el Fuerte de San Diego, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo; además de otros recursos interactivos. La Fonoteca Nacional transmitirá, entre otras actividades, sesiones de escucha, reportajes, y conciertos, además de lanzar podcast, como La historia del espionaje en México y Perreo y controversia, el reggeton, y compartirá el acceso a sus archivos musicales históricos, al Mapa sonoro, que es un registro de sonidos de la República Mexicana, entre otros. A su vez, el Festival Internacional Cervantino permite vivir una selección de conciertos que formaron parte de su programación en la edición 47 en Guanajuato. El Centro de la Imagen ofrecerá clases abiertas con especialistas, además de videos de conferencias con temas como Afrovisiones en América Latina; Coleccionar fotografía en el siglo XXI; Las redes sociales y las nuevas formas de circulación de la crítica; además, varios book jockey, que son sesiones experimentales donde se revisan fotolibros con un fondo musical. Habrá festival virtual el 8 de abril A través del Festival Internacional Cervantino, se ofrecerá un festival virtual (grabado individualmente por cada artista) transmitido en vivo mediante las redes sociales de la Secretaría de Cultura como parte de la campaña “Contigo a la Distancia”. Entre el elenco musical confirmado se encuentra la interpreté Eugenia León; la actriz y soprano Regina Orozco; el ensamble Triciclo Circus Band cuyo estilo navega entre el folk, el tango, el ska, la música clown y Band, Chéjere, grupo musical mexicano que explora universos sonoros que mantienen unidos a los géneros musicales de nuestro país con los de otros pueblos del mundo; la cantautora y productora musical Ely Guerra, y con una propuesta de pop latino Pambo nos deleitará en esta magnífica sesión musical, entre otros. El festival virtual “Contigo a la distancia” se podrá disfrutar de forma gratuita a partir del miércoles 8 de abril a las 14:00 en la página de Facebook de la Secretaría de Cultura https://www.facebook.com/SecretariaCulturaMx/ y permanecerá disponible en la plataforma contigoenladistancia.cultura.gob.mx/ De igual forma, “Contigo en la distancia” busca que las familias aprovechen las nuevas tecnologías y creen su propio contenido, a través de diversas convocatorias, por ejemplo, el Centro Cultural Helénico abrirá: Teatro en casa en tiempos del COVID-19, para que las familias creen sus propias obras. El programa Dramaturgia del confinamiento impulsará la creación dramatúrgica sobre temas relacionados con la pandemia, los tres primeros lugares tendrán un reconocimiento económico de hasta 50 mil pesos. Y, en Monólogos de la contingencia se convoca a actores y actrices profesionales y amateurs, para realizar un video a una sola toma con duración de 10 minutos. Habrá un apoyo institucional para tres semifinalistas de 10 mil pesos cada semana (4 semanas en total) y, en el certamen final, habrá un reconocimiento adicional de 10 mil pesos. Convoca a artistas A la par, la Secretaría de Cultura convoca a artistas y creadores a participar en el programa “Contigo en la Distancia: Movimiento de Arte en Casa”, a través de la cual deberán presentar materiales audiovisuales, sonoros o producidos con aplicaciones móviles para redes sociales, de temática libre, inéditos, creativos, lúdicos y originales, para ser difundidos durante esta contingencia. Para los proyectos seleccionados se asignarán 20 mil pesos. Las bases de la convocatoria se podrán consultar en: contigoenladistancia.cultura.gob.mx/ Estas son algunas de las opciones que se tienen para disfrutar del patrimonio cultural y artístico de México, haciendo uso de las tecnologías de la información durante esta temporada y seguir así las recomendaciones de la Secretaría de Salud ante el escenario que vive México con respecto al coronavirus COVID-19. Es importante recordar que las acciones de la población juegan un papel sustancial para prevenir los contagios, por lo que, aquellas personas que se encuentren en casa deben lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o utilizar soluciones en gel con alcohol al 70%. Usar el estornudo de etiqueta, evitar tocarse la cara con las manos sin haberlas lavado, sobre todo nariz, boca y ojos, y limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común y no saludar de beso ni abrazo. En caso de tener un cuadro de gripe, recibir atención médica si se presenta fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etcétera, así como evitar en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. La dependencia también pidió mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación del Gobierno de México respecto al coronavirus COVID-19 al consultar la página de internet web www.gob.mx/coronavirus

