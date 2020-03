Inicio Noticias Nacional AMLO se reúne con G20 por Covid-19; pide control de medicamentos

AMLO se reúne con G20 por Covid-19; pide control de medicamentos Por primera vez desde que asumió la presidencia, Andrés Manuel Lípez Obrador participó en una cumbre internacional con el G20, para atender el tema de la pandemia de Covid-19; el mandatario solicito que sea la ONU quien regule la venta de medicamentos y equipo. Durante la reunión, que se llevó a cabo de forma virtual, el mandatario urgió a que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) controle la venta de medicamentos y equipos, ya que hay “escasez y acaparamiento”, según aseguró durante la conferencia matutina, que se aplazó debido a la cumbre. Señaló que, para evitar cierres de fronteras, “las grandes potencias tienen que ayudar” y llamó a que no haya “políticas arancelarias unilaterales”. G20 inyecta 5 billones de dólares a economía Tras la reunión extraordinaria, los líderes de las 20 naciones se comprometieron a “hacer todo lo necesario” para minimizar el impacto social y económico de la pandemia, por lo que a travéss de medidas fiscales y de garantías económicas inyectarán unos 5 billones de dólares. El capital aportado “a la economía global, como parte de las políticas fiscales”, servirá para contrarrestar las adversidades económicas que desató el coronavirus. En este sentido, los lideres pidieron a los ministros de finanzas y bancos centrales a coordinar un plan de acción, así como trabajar en colaboración con las instituciones internacionales para proporcionar la asistencia financiera necesaria. Fuente: Europa Press Editado por David Celestino AMLO Covid-19 México G20 onu

