Gobierno emite decreto para asumir seguridad de Puebla capital: Barbosa

El gobierno estatal emitió un decreto este miércoles para asumir el control de la seguridad en Puebla capital y Carla Morales Aguilar será designada como delegada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), aunque aún la Suprema Corte aún no resuelve la controversia.

Así lo informó, en rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien indicó que el documento ya fue publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), toda vez que apenas está el arranque de la Controversia Constitucional que presentó la Comuna poblana.

Esto se da luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negara la suspensión provisional, al gobierno municipal, para evitar cualquier acto que intente hacer la administración estatal, respecto a nombrar mandos de seguridad en la capital.

Ante esto, el mandatario poblano comentó que su gobierno tomó el control de la policía municipal de manera jurídica y no física, es decir, primero publicó un decreto y después se asumirá el control y no como se hizo en administraciones pasadas que primero tomaban el mando y luego emitían el documento.

El morenista afirmó que, si bien la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco ha argumentado que los índices delincuenciales han venido a la baja en la Angelópolis, estos han sido de agosto del año pasado a la fecha, es decir, desde que entró en funciones la administración estatal, pues antes de esa fecha estaban al alza.

“Nada han hecho, no participaban en nada, sólo se dedicaron a administrar los asuntos públicos de seguridad en el municipio, Estoy obligado porque así me comprometí y no a detenerme, con mando o sin mando no me detendré para asumir el control y dar resultados, pronunció.

Por ello, adelantó que esta semana “se tendrá un fuerte operativo” para desarticular un grupo delincuencial que se ha dedicado a cometer violencia e inseguridad en la zona metropolitana del estado.

Rivera debe actuar con prudencia, dice

En ese tenor, el titular del poder Ejecutivo hizo un llamado a Rivera Vivanco para que “actúe con prudencia”, al argumentar que lo que busca con su decisión es mejorar las condiciones de seguridad en la capital luego de que se detectó que hay elementos involucrados con la delincuencia.

Respecto al recurso en la SCJN, afirmó que aún no han sido notificados de lo que piden, por lo que una vez que reciban el oficio, darán contestación y aportarán las pruebas para comprobar la facultad que tiene para nombrar mandos de seguridad.

Por otra parte, Barbosa Huerta informó que pidió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a cargo de Raciel López Salazar, para que se implementen medidas de limpieza, sanitización y salud en los centros penitenciarios, a fin de evitar la propagación del Covid-19.

Y es que, dijo, tan sólo en el penal de San Miguel, las visitas son de martes a domingo, donde mil 200 personas al día acuden, por lo que es necesario poner en marcha medidas preventivas y disminuir la curva de contagios.