Controversia en SCJN por designación en Seguridad continúa: Comuna El ayuntamiento de Puebla recalcó que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó no suspender el acuerdo que faculta al gobernador Miguel Barbosa Huerta para designar a una delegada de seguridad, el cauce legal continúa. Luego de que se dio a conocer el pronunciamiento del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la Comuna informó que no es en el sentido de remover a la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ni ordenó a la administración local nombrar como secretaria de Seguridad Ciudadana a la persona designada por el gobernador del estado, Carla Morales Aguilar. Insistió en que lo se acordó fue no suspender el acuerdo en donde se faculta al gobernador para designar a una nueva delegada de la seguridad del municipio poblano en sustitución de su actual titular. “El cauce legal de dicho recurso constitucional sigue en análisis y no es determinante, como ya lo han manejado algunas versiones periodísticas”, resaltó y agregó que el Poder Ejecutivo y el Legislativo darán contestación en un plazo no mayor a 30 días sobre la controversia que promovió el ayuntamiento el 22 de marzo. La administración municipal, a cargo de Claudia Rivera Vivanco, acudió a la SCJN para que sea esta la que decida si Barbosa Huerta puede poner a alguien encargado de la seguridad del municipio, en lugar de Lourdes Rosales Martínez. Ayuntamiento Puebla SCJN Puebla seguridad puebla

