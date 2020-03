Inicio Noticias Nacional Suman 164 enfermos por coronavirus; están en Puebla y 23 estados

Your browser does not support the video tag.

Suman 164 enfermos por coronavirus; están en Puebla y 23 estados Al cierre de este jueves, el número de enfermos confirmados por el nuevo coronavirus pasó de 118 –hace 24 horas— a 164, los cuales se reparten en Puebla y 23 estados; asimismo, hay 448 pacientes con síntomas sospechosos y 921 que dieron negativo. Así lo muestra el informe diario de la Secretaría de Salud federal, dado a conocer por la noche, donde se aprecia que la pandemia de Covid-19 se ha extendido a todo el territorio nacional, desde Baja California a Yucatán. La dependencia también reconoció que hay reportes del que sería el segundo fallecimiento en el país a casa de la enfermedad, que cobró su primera vida el pasado miércoles, pero señaló que falta esperar pruebas que confirmen que era portador del virus. · Recordó a la población aplicar diariamente las medidas recomendadas por la Dirección General de Promoción de la Salud: · Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70 por ciento · Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. · No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias. · Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en: casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión. · Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.) Covid-19 Puebla pandemia Secretaría de Salud

Etiqueta: Covid-19 Puebla pandemia Secretaría de Salud