Se alista un plan DN-III especial para atender el Covid-19: AMLO El plan DN-III, programa de la Secretaría de la Defensa (Sedena) para el auxilio ante desastres naturales, podría implementarse ante la pandemia del Covid-19, enfocado a la atención de enfermos, según afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la conferencia matutina, el mandatario aseguró que esta medida ya se prepara y que se implementaría “si se requiere”, al tiempo que descartó la implementación de un toque de queda. “Tenemos un plan de atención a enfermos, en centros de salud, en hospitales, los medicamentos necesarios, y si se requiere, ya se está preparando un plan DN-III con este propósito”, afirmó López Obrador. En caso de llevarse a cabo, “consistiría en desplegar todo el conocimiento que tienen los médicos militares, las enfermeras y la experiencia del Ejercito para el manejo de casos de mayor gravedad”, detalló el presidente. Asimismo, llamó a que la gente se mantenerse aislados y descartó decretar un toque de queda, ya que México “no lo necesita”. “Aquí llamó al pueblo para que estén en sus casas porque así nos conviene y estoy seguro que nos van a hacer caso, nada de que es por la fuerza”, declaró durante la conferencia. AMLO Conferencia matutina covid-19 DN-III Sedena

