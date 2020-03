Inicio Noticias Nacional Ebrard y Pompeo dialogan para que siga abierta frontera de México y EU

Your browser does not support the video tag.

Ebrard y Pompeo dialogan para que siga abierta frontera de México y EU El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón, propuso a Michael Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, que la frontera binacional siga abierta al comercio y al trabajo pese a la contingencia por la pandemia de Covid-19. Así lo dio a conocer el funcionario mexicano este jueves por la noche, a través de una publicación en su cuenta de Twitter, donde señaló hay “buena disposición” por parte de su homólogo estadounidense y que mañana informará sobre los detalles. Lo anterior, a un día de que entablaran diálogo formal para compartir información y coordinar mecanismos que eviten la propagación del coronavirus causante del Covid-19 entre ambos países. El miércoles, también trascendió que los gobiernos de Canadá y Estados Unidos acordaron cerrar su frontera muta a los viajes “no esenciales” durante la contingencia por la pandemia. Asimismo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que está analizando restringir el tráfico en la frontera con México. frontera México-EU Marcelo Ebrard Casaubón Mike Pompeo

Etiqueta: frontera México-EU Marcelo Ebrard Casaubón Mike Pompeo