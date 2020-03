Inicio Noticias Municipios Centro Con pláticas, buscan prevenir adicciones entre alumnos de Acatlán

Your browser does not support the video tag.

Con pláticas, buscan prevenir adicciones entre alumnos de Acatlán El Centro Comunitario de Prevención y Participación Ciudadana (Ccppc) impartió a jóvenes del Bachillerato “Joaquín Osorio”, pertenecientes a Amatitlán de Azueta, en Acatlán de Osorio, pláticas sobre prevención del delito y adiciones en adolescentes. Además, junto con el DIF estatal, se realizó un foro de «Participación Ciudadana» en el plantel de educación a distancia, con sede en Acatlán de Osorio en conmemoración por el día internacional de la mujer. Dichas actividades fueron desarrolladas en coordinación con el Movimiento Antorchista de Acatlán, dirigido por Iván Jiménez Hernández, cuyo objetivo es identificar y prevenir problemas de adicciones en alumnos. Por su parte, Jiménez Hernández comentó también capacitarán a presidentas de los DIF municipales en el tema de la prevención de violencia hacia la mujer y para que identifiquen cómo realizar una denuncia temprana. Editado por Paola Zitlalpopoca Acatlán de Osorio Puebla Antorcha Puebla prevención de adicciones Puebla

Etiqueta: Acatlán de Osorio Puebla Antorcha Puebla prevención de adicciones Puebla