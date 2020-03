Inicio Noticias Nacional Sedena tendrá ganancias de Santa Lucía y ayudará en Tren Maya: AMLO

Sedena tendrá ganancias de Santa Lucía y ayudará en Tren Maya: AMLO La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtendrá las ganancias y utilidades que deje el aeropuerto Felipe Ángeles, que se construye en la base aérea militar de Santa Lucía, y ayudará en la construcción de dos tramos del Tren Maya. Así lo señaló este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencias de prensa matutina, donde destacó que los ingenieros militares a cargo del nuevo puerto aéreo internacional están comprometidos a entregarlo terminado el 21 de marzo de 2022. “Y nos van a ayudar a construir dos tramos grandes del Tren Maya, para que también en el 2023 tengamos los mil 500 kilómetros del tren”, comentó el mandatario sin dar más detalles. Respecto a por qué recurre a la Sedena y a la Marina para que respalden acciones de su gobierno, afirmó que se debe a que “son dos pilares del Estado y resistieron el vendaval neoliberal. La mayoría de las instituciones quedaron desechas. Todo lo que es la industria de la construcción se destruyó en el periodo neoliberal”. En cuanto al avance en las obras para levantar el aeropuerto, el comandante del Agrupamiento de Ingenieros en la Base Aérea de Santa Lucía, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, informó que es del 7.37 por ciento tras 153 días de trabajos. Aeropuerto de Santa Lucía AMLO Sedena

