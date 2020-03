Inicio Noticias Puebla Mercados de la “28 de Octubre” no cerrarán ante brote de Covid-19

Mercados de la “28 de Octubre” no cerrarán ante brote de Covid-19 La Unión Popular de Vendedores y Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre” afirmó que sus mercados seguirán laborando, pese la contingencia causada por el brote de Covid-19, y solo llamó a clientes y comerciantes a seguir las recomendaciones sanitarias. En un comunicado, la organización aseguró que en sus centros de trabajo se contará con gel antibacterial, así como utensilios para limpiar y desinfectar las superficies de todos los puestos. Pidió a sus agremiados y clientes a lavarse las manos, cubrirse de manera correcta al estornudar, no escupir, quedarse en casa en caso de malestar y a evitar el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. Asimismo, anunció que se realizarán campañas para informar acerca del Covid-19, pues acusaron que “casi todos los países están aplicando un apolítica de terror informativa”, y por ello se “maximiza los presuntos o reales contagios”. 28 de Octubre mercados mercados Puebla UPVA

