Suman 93 enfermos de Covid-19 en México; 9, contagiados por contacto En las últimas doce horas, la Secretaría de Salud federal reportó un aumento de 82 a 93 enfermos por la pandemia de Covid-19 en el país, repartidos en Puebla y 17 estados; de ellos, nueve se contagiaron por contacto con infectados que llegaron del extranjero. Así lo dio a conocer por la noche de este martes José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, quien detalló que dichos 93 pacientes tuvieron contacto con al menos 373 personas, de las cuales 34 presentaron síntomas sospechosos y nueve fueron quienes dieron positivos a la prueba Sars-CoV2 (que causa el Covid-19). El funcionario se refirió a estos nueve como “casos asociados a importación”, pues se contagiaron de personas que se infectaron en el extranjero y regresaron a México, por lo que indicó que son la antesala de la etapa 2 de la pandemia, que implica contagios en el país. Señaló que el 86 por ciento de los enfermos confirmados están bajo cuidados ambulatorios, cuyas edades oscilan entre 18 y 80 años, y el dos por ciento reporta estado grave. En este sentido, aseguró que la mayoría ya presenta “síntomas bastante leves” que se parecen a una “gripe fuerte”. A nivel nacional, también hay 206 casos sospechosos y se han descartado 672 posibles enfermos. covid-19 pandemia Secretaría de Salud

