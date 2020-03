Inicio Noticias Nacional Caen funcionarios de FGR y San Lázaro por tortura en caso Ayotzinapa

Caen funcionarios de FGR y San Lázaro por tortura en caso Ayotzinapa La FGR detuvo a Ezequiel Peña Cerda, el director de área de su Agencia de Investigación Criminal (AIC), e Isidro Junco Barajas, encargado de seguridad en la Cámara de Diputados, por tortura de presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Lo anterior, este martes en cumplimiento de una orden de aprehensión que fue librada por el juez Noveno de Distrito de Procesos Penales, con residencia en el estado de Guerrero, a donde de los detenidos será trasladados. De acuerdo con los primeros reportes, Peña Cerda fue aprehendido en las instalaciones de la AIC, en la Ciudad de México, mientras Junco Barajas fue capturado afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro. Ambos están acusados de estar implicados en la tortura a Carlos Canto Salgado, uno de los detenidos en 2014 por el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Su caso salió a la luz pública el año pasado, cuando se difundió un video donde lo obliga a dar información sobre el paradero de los jóvenes cubriéndole toda la cabeza con una bolsa plástica. En el año de la desaparición de los alumnos, Peña Cerda era agente ministerial federal y puso a Canto Salgado a disposición del Ministerio Público Federal 20 horas después de ser detenido, lapso en el que presuntamente fue torturado. En tanto, Junco Barajas era coordinador de operaciones tácticas en la Policía Federal. Otros de los implicados a los que el juez ordenó detener, pero de los que no ha trascendido su captura, son Carlos Gómez Arrieta, quien era comandante de la Policía Federal Ministerial y renunció a su cargo como subsecretario de Seguridad de Michoacán cuando se difundió el video, así como Ariel Castillo Reyes, elemento de la Secretaría Marina responsable de la custodia del detenido. Ayotzinapa Ezequiel Peña Cerda FGR Isidro Junco Barajas

