Suman 3 casos de Covid-19 en Puebla; aún es fase uno: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció este sábado que suman ya tres casos de poblanos contagiados con el Covid-19, todos de la SEP, mientras que el proveedor de la Volkswagen que fue catalogado como portador asintomático ya fue descartado.

En entrevista, tras entregar apoyos para el campo en Ajalpan, el mandatario poblano manifestó que los otros dos casos son del mismo grupo del que tuvo contacto el trabajador de la SEP, mismo que se encuentra en vigilancia en el Issstep.

Precisó que los dos nuevos casos detectados se van analizar qué medidas tomar con ellos, ya que la hospitalización no debe ser forzada, sino que es una cuestión voluntaria, a lo cual “aún no se ha llegado”.

“Son del mismo grupo que viajó a Europa, conducir una crisis de salud no es un asunto de toque de queda, no es confrontarnos con costumbres, por eso no podemos suspender eventos de Semana Santa sin antes acordarlo con las iglesias, el gobierno debe actuar con responsabilidad”, pronunció.

Sobre el tema, la Secretaría de Salud (SS) informó que, tras concluir la valoración de las pruebas, detectó los síntomas del Covid-19 de un masculino de 30 años, quien estará en aislamiento domiciliario para vigilar el desarrollo y comportamiento del padecimiento durante 14 días.

El morenista hizo un llamado a las autoridades municipales y tengan alguna función de gobierno a que actúen con responsabilidad para no causar alerta entre la población, pues Puebla se mantiene en la fase una de la contingencia.

200 mdp para insumos médicos

Sostuvo que el gobierno estatal está tomando previsiones para atender cualquier posible contingencia, por lo que se fortalecerá el sistema de salud y adquirirán medicamentos e insumos para combatir este virus, en caso de ser necesario, para lo que se destinarán 200 millones de pesos.

“Seguimos en fase uno, tal vez durante este fin de semana largo se pudiera pasar a la fase dos, pero debemos esperar a que haya una definición nacional, cuando llegue la dos, las acciones y recomendaciones serán en base a ello”, expresó.

Ante esto, dejó en claro que sólo será él, la Secretaría de Salud y de Gobernación estatales los que están autorizados para hablar del Coronavirus en Puebla, por lo que cualquier otro anuncio que hagan otras instancias no serán válidas.

Esto último luego de la que alcaldesa Claudia Rivera Vivanco anunció ciertas medidas que pondrá en marcha el ayuntamiento de Puebla tras los casos detectados, a lo que Barbosa Huerta pidió “dejar a un lado” sus intensiones de protagonizar.