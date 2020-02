Detienen dos unidades en pase de revista por no cumplir con modernización

Tras el pase de revista que inició la SMT a las unidades del transporte público, hasta el momento ya fueron remolcadas dos por no tener la documentación requerida ni la modernización que se pidió desde octubre cuando se autorizó el alza del pasaje.

Esto, luego de que los inspectores desterrado Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) revisaron, en la explanada del estadio Cuauhtémoc, las unidades 58 de la ruta 11 y 28 de la Ruta 5, motivo por lo que las subieron a las grúas para llevárselas al corralón.

En el caso de la unidad de la ruta 5, fue porque ya había vencido el plazo de vida para dar servicio, es decir, más de 10 años, además de las llantas están lisas y no tenía las adecuaciones físicas, ni mecánicas solicitadas.

Situación similar a la de la ruta 11 que igual tenía las llantas lisas, sin embargo, carecía de la documentación del vehículo debido a que el chófer argumentó que los perdió y dijo que no los ha ido a tramitar, sumado a que la unidad es modelo 2009.

Sin embargo, se debe especificar que al momento en que la prensa preguntó a dónde se llevarían a las unidades detenidas por incumplimiento, los inspectores se negaron a compartir dicha información, además de que tampoco quisieron dar detalles de los motivos por los que se las llevaban.

Sobre el pase de revista, Julia Valerdi Ortiz, concesionaria de la ruta 11 verde, señaló que es bueno que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), ya que así se detectará a las que no tiene documentos ni con el tiempo de vida.

Y es qué, explicó, la ruta se divide en tres sectores y hay algunas en las que circulan unidades que no tienen las condiciones para dar el servicio, ni permisos, por lo que pidió a las autoridades que a la par de exigir la modernización, igual se haga una revisión para detectarlas y retirarlas.

“Nos piden que cumplamos y a ellos no les hacen nada, ahorita por ejemplo nos costó 14 mil pesos para la instalación, aunque nos dieron oportunidad de hacerlo en dos pagos, pero lo que lo estamos de acuerdo es que si son ilegales siguen circulando”, pronunció.

Unidades cumplen a medias en modernización

Algunas de las rutas que de revisaron, como fue la unidad 13 de la ruta 11 se pudo notar que si bien cumplió en requisitos como mejorar el estado físico y mecánico, no contaba con las cámaras se seguridad solicitadas.

No obstante, el chófer de la misma indicó que ya se tenía el contrato firmado para la instalación, pero la empresa aún no de las colocaba y estimó que sería en al menos un mes cuando estaría lista, lo cual dijo ya no es cuestión del concesionario.

Por otra parte, un chófer de la ruta 50 confió en que con las cámaras de seguridad que se colocaron en las unidades puedan disminuir los asaltos, ya que le han tocado atracos en los que a los delincuentes no les importa que se vean sus caras en la grabación y no les importa.

En tanto, en la revisión se pudo observar que algunos de las unidades de rutas fueron de la 50, 5, 11, 14a, 61a y 64, y si bien no todas estaba al 100 por ciento, la mayoría cumplía con mejor estado físico y mecánico, aunque no todas tenían las cámaras.