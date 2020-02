Acusan atraso en pago para Programa de Apoyo a las Culturas en Puebla

Beneficiarios en Puebla del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc) acusaron atraso del pago de al menos cuatro meses para realizar sus proyectos, por lo que exigieron al secretario de Cultura, Julio Glockner Rossainz, conocer qué pasó.

De acuerdo con los afectados, hace un mes entregaron al funcionario un escrito en el que le dieron a conocer la situación que continúa sin respuesta, pese a que muchos de sus proyectos están retenidos o podrían no realizarse porque las fechas fatales para arrancarlos están por cumplirse.

En entrevista con Ángulo 7, uno de los participantes, que prefirió no dar su nombre por temor a represalias, comentó que en mayo cerró la convocatoria, misma que no especifica una fecha para dar resultados, aunque, cuando entregó papeles, le dijeron que aproximadamente en agosto los darían a conocer.

Fue en septiembre cuando, tras ver los resultados del Pacmyc en otros estados, se dirigió a la Secretaría de Cultura donde les hizo saber que en otras entidades se hicieron públicos los nombres, ante lo que sólo le comentaron que sí fue aceptado, aunque tenía que esperar para la entrega del estímulo.

A la dependencia, se han comunicado diferentes personas, a quienes les han dado argumentos diferentes, ya que a algunos les dicen que el área de Finanzas retiene el pago, que el dinero no ha llegado de la Federación o por los cambios de gobiernos estatales. “Nos preguntamos por qué nos dan distintas versiones”, cuestionó, a la vez que denunció que el padrón de beneficiarios sigue sin hacerse público.

Además, el problema es que, por ejemplo, mencionó que los programas a realizar tienen fechas concretas, que se dieron a conocer cuando tramitaron el apoyo, algunos –por ejemplo– fueron programados para festividades patronales que se avecinan, pero no han podido avanzar por la falta del recurso.

A eso se suma que, al ser proyectos para el rescate cultural de lenguas y tradiciones, tienen que pedir permiso a las autoridades municipales o ejidales, ante quienes, como gestores, quedan mal; “en las comunidades indígenas la palabra es lo más importante. Nosotros, al final, representamos a la Secretaría de Cultural y Pacmyc, sin embargo, no estamos cumpliendo”.

18 de febrero, buscarán a Glockner

En una situación similar está otro de los participantes quien también, de manera anónima, mencionó su proyecto está detenido por la falta del dinero que les tuvo que entregar la Secretaría de Cultural ya que, aunque es un programa federal, la dependencia estatal es la que se encarga de recibir papeles y entregar el apoyo.

A él le notificaron en diciembre que fue aceptado, pese a que los resultados los tenían e noviembre; «estamos saliendo perjudicados porque, al menos yo, ya había empezado y ahorita estoy estancado porque se ocupa el estímulo para hacer que funcione”.

Comentó que hace un mes, junto con una compañera buscó a Glockner Rossainz para preguntarle qué pasaba y entregarle, en mano, un documento exponiendo sus inconformidades, ante lo que el secretario dijo que desconocía, pero que revisaría.

Sin embargo, es la fecha en que no hay nada, lo que, a decir de los afectados, demuestran que, una vez más, los grupos más vulnerables no son atendidos ni se trata con respeto a ellos como beneficiarios del apoyo, pues no los llaman para decirles nada.

Por ello, acudirán el 18 de febrero nuevamente a las instalaciones de la Secretaría de Cultura para que el funcionario los escuche y les dé una respuesta, ya que faltan pocos meses para que se emita la nueva convocatoria, pese a que ellos no han recibido lo del año pasado.

Finalmente, indicaron que no es la primera vez que pasa, pues en años anteriores ocurrió igual, aunque cuando se trata de otros programas de apoyo cae el dinero sin problemas.