Vecinos de Zacatepec informarán a AMLO sobre contaminación por “Ciudad Textil”

Con apoyo de Semarnat, Profepa y Conagua, pobladores de Santa María Zacatepec, preparan un expediente sobre la contaminación en el río Metlapanapa y la zona por el parque industrial “Ciudad Textil”, el cual será entregado a la Presidencia de la República.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, Miguel López Vega, representante de dicha comunidad perteneciente al municipio de Juan C Bonilla, quien agregó que lo anterior fue parte de los acuerdos logrados con representantes de dichas dependencias en la reunión del jueves pasado.

Indicó que son al menos 11 irregularidades que se tienen derivado de la construcción de esa zona fabril, en donde hay 28 empresas instaladas, lo cual no solo es el tema ambiental, sino también social por la situación que están viviendo los pobladores.

Refirió que entre las cosas que se detectaron es que del total de firmas, solo se reporta la descarga de 23, aunque no se tiene información de la cantidad que desechos que arrojan, sumado a que únicamente seis son las que tienen plantas de tratamiento.

Además de que aunque se dijo que los proyectos de alcantarillado se justifican con el objeto de mejorar el medio ambiente de la comunidad, la realidad es solo se pretende el transporte de las aguas residuales y no de tratarlas, sumado a que quieren mezclar aguas sanitarias con industriales.

Así como que el volumen de descarga reportado es incongruente con la infraestructura, pues el diámetro de la tubería es mayor; la profundidad de la infraestructura hidráulica no es la adecua; el drenaje será conectado a la tubería de la comunidad, a pesar de que está deteriorado y no se respeta la prohibición de no descarga a menos de 5 kilómetros del río Metlapanapa.

Agregó que hubo un mal manejo de presupuesto público en los proyectos de drenaje sanitario y pluvial; falta de permisos e irregularidades en autorizaciones otorgados y que a pesar de que se dice que se pretende dar cumplimiento a la recomendación de la CNDH 10/2017 sobre el saneamiento del Río Atoyac, se están vulnerando los derechos de la comunidad.

López Vega precisó que todavía no tienen definido el día ni el lugar para reunirse otra vez, por lo que podría ser en la explanada de Zacatepec, en la universidad Iberoamericana o en la delegación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para que se entregue de forma directa a la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Buscan ser reconocidos como pueblo indígena

“Será en la siguiente semana cuando entreguemos el diagnóstico a las autoridades federales para que confirmen las irregularidades que tiene este proyecto, además de la contaminación que generó, ya se está conformando todo el expediente”, pronunció.

A lo anterior, añadió que solicitarán que se supervise y regulen otros focos de contaminación o posible contaminación, como es la Granja de Cerdos Topoyanes y el Parque Industrial en construcción Vesta Park.

Así como se decrete la prohibición de descargar aguas industriales, sanitarias o contaminantes al Río Metlapanapa, y se comience un proceso de recuperación integral del Río, a través de los sistemas normativos de la comunidad y con el apoyo del gobierno de así decidirlo la comunidad.

Por otra parte, adelantó que iniciarán ante el INPI un proceso para que la junta auxiliar de Santa María Zacatepec sea reconocida como un pueblo indígena, a fin de que se rija bajos sus usos y costumbres y en esta misma línea puedan elegir a sus autoridades.