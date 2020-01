AMLO pide frenar toma de casetas; operativo evita pérdida de 2 mmdp

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población no seguir tomando casetas como forma de manifestación, ni dar dinero a quienes lo hace, y destacó que el operativo “Caseta Segura” ha frenado pérdidas por 2 mil 57 millones de pesos.

Así lo destacó este miércoles, durante su conferencia de prensa matutina, donde expuso que, a la fecha, esta acción, a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudad (SSPC), ya se aplica en las casetas de Puebla, Morelos, Querétaro y Sonora, aunque no detalló cuáles.

Resaltó que, a la fecha, se logró que la Federación siguiera percibiendo “2 mil 57 millones de pesos” en las casetas de Tlalpan y Tepoztlán, en la Ciudad de México.

Asimismo, evitó pérdidas por un monto de 752 millones de pesos en las de Baja California y Palmillas.

Lo anterior, ante la pregunta de una reportera sobre su postura en relación con la toma de casetas en Sonora, llevadas a cabo por la organización Libre Tránsito Sonora, a fin de presionar para avancen las negociaciones con Caminos y Puentes Federales (Capufe) para cancelar los cobros de peje a los sonorenses.

En respuesta, indicó que ya está en marcha el operativo para impedir este tipo de manifestaciones “en la caseta de Cuernavaca, en la caseta de Puebla, en la carretera de Querétaro y vamos a Sonora, que desde hace algún tiempo”.

Asimismo, hizo un llamado “a todos los mexicanos (…) que ya no se puede ni se debe tomar casetas para pedir cooperación”, así como “llamar a los automovilistas a que no contribuyan, que no les den dinero, porque la mayoría de los casos no hay ninguna causa social, es ya un modo de obtener recursos”.