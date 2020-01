Trasplantados del IMSS marchan por falta de medicinas para su tratamiento

Derechohabientes del IMSS con trasplante renal marcharon este martes del zócalo de Puebla al Hospital de San José, en protesta por la falta de medicamento para su tratamiento, por lo que deben gastar alrededor de 25 mil pesos al mes para comprarlas.

Cerca de las 10 de la mañana, los afectados empezaron a congregarse en la plaza principal de la capital con pancartas con escritos como “no pedimos tratamiento, lo exigimos, nuestra salud depende de ello” y “mi riñón necesita de medicamento no cada dos meses”.

Beatriz Adriana Rodríguez Bernal, presidenta de la Asociación de Enfermos Renales y Trasplantados de Puebla, señaló que el conflicto lo tienen desde octubre pasado cuando detectaron la falta del medicamento utilizado para prevenir el rechazo en las personas que han recibido un trasplante.

Explicó que uno de los argumentos que le han dado “por debajo del agua”, es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni ha destinado los recursos para ello, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no tiene para compra.

Refirió que son mil 700 los derechohabientes con trasplante renal los que son atendidos en Puebla y quienes deben consumir los medicamentos de por vida, ya que en caso contrario corren el riesgo de perder sus riñones.

Explicó que los fármacos inmunosupresores que necesitan son tacrolimus (de mil 200 pesos), sirolimus (7 mil pesos), ácido micofenólico (mil 200) y la ciclosporina (DCI) –con un costo de mil 500—, cuyas cajas o frascos les alcanza para un mes, por lo que se han visto en la necesidad de intercambiarlos entre pacientes.

Manifestó que hay pacientes que tienen que viajar hasta 8 horas para venir a Puebla por su tratamiento, ya que el IMSS atiende igual a derechohabientes de Tlaxcala y Oaxaca, por lo que “no se vale” que lleguen y no se los den.

Sólo garantizan abasto de un mes

Recordó que desde marzo del 2019, emitieron un desplegado con más de 4 mil firmas al gobierno federal, y aunque su queja llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no lograron que hubiera continuidad en la entrega de los medicamentos.

Rodríguez Bernal puntualizó que “es mucha causalidad” que tras haber anunciado la marcha salgan las autoridades del instituto que sí hay medicina, pues lo hicieron para desestabilizar el movimiento, algo que –dijo—no lograrán.

Afirmó que lo único que buscan es que les garanticen el abasto continuo de los fármacos, ya que en otras ocasiones así les han dicho y sólo dura un mes, por lo que no desistirán de sus protestas hasta lograrlo.

“A mí me preocupan los pacientes que son foráneos y que no tienen la atención necesaria, hay algunos que desde octubre no reciben su tratamiento, yo fui ayer y me dijeron en el hospital que solo hay abasto para un mes, entonces qué va pasar con los demás, vamos a tener que volver a manifestarnos”, concluyó.