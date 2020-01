Rojas busca quitar a Yeidckol del CEN de Morena; “ella negocia candidaturas”

Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a ser presidente nacional de Morena, va por la “revocación de mandato” de Yeidckol Polevnsky Gurwitz para que deje este cargo, pues la acusó de querer quedarse hasta después de 2021 para negociar dar candidaturas a priistas.

Así lo dio a conocer este viernes, a través de sus redes sociales, donde detalló que, para remover a Polevnsky Gurwitz de la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) morenista, buscará a los 3 mil Congresistas Nacionales y Protagonistas del Cambio (militantes con afiliación) a fin de iniciar un proceso en su contra.

Aseveró que la también secretaria general del partido, cuya función de presidenta del CEN se extendió tras anularse los comicios internos para renovar dirigencias, “está moral y políticamente impedida para continuar al frente de Morena porque es corresponsable directa de la crisis en la que estamos inmersos”.

Consideró que ni ella ni Bertha Luján Uranga, presidenta del Consejo Nacional del partido, quien también extendió su cargo, le han sumado votos al partido, sino que se los han restado.

En cuanto a la reposición de la elección interna, planteó pedirle a Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) que programe encuestas para renovar todas las dirigencias del partido antes de abril de 2020.

Va a imponer a amigos y aliados en 2021

De acuerdo con el también suplente del senador Ricardo Monreal Ávila, la actua dirigente de Morena “quiere mantenerse en el cargo cuatro años de manera ilegítima, sin que nadie la haya elegido, hasta después de las elecciones del 2021”.

Lo anterior, con la supuesta intención de negociar con priistas candidaturas e imponer a sus “amigos y aliados” en los casi 3 mil 500 cargos en disputa, lo cual afectaría “el trabajo, la trayectoria y el compromiso de los auténticos lopezobradoristas”.

Al respecto, en días pasados consideró, en conversación con el periodista Vicente Serrano, que Polevnsky Gurwitz estaría buscando “bajar” de la contienda por la candidatura morenista a la gubernatura de Nuevo León a Tatiana Clouthier Carrillo, diputada federal por Morena y excoordinadora de la campaña presidencial, para dársela a la priista Clara Luz Flores, actual alcaldesa de Escobedo.

En este sentido, sostuvo que las postulaciones del partido a cargos de elección popular “tienen que ser de quienes las trabajen y no para sus cuates o cuotas de la Nomenclatura”, como ocurrió –dijo— en el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“No permitiremos que utilice a Morena como botín político personal (…) tampoco deseamos que vuelva a imponer a diputados locales, que sólo están a las órdenes de los gobernadores del PRI o del PAN o hasta del Bronco, dejando en ridículo los principios fundacionales de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, aseguró.