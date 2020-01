Concesionarios no cumplen trámites para recibir subsidio a tarifa estudiantil

El gobierno estatal no ha entregado el subsidio a los transportistas, como parte de los acuerdos para mantener la tarifa a estudiantes, debido a que los concesionarios no han cumplido con los requisitos, aunque no precisó cuál es el monto que no se ha dado.

Así lo señaló, este lunes, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien indicó que sólo tienen registro de que 3 mil 500 concesiones son las que han buscado, pero hizo énfasis en que ya se tiene listo el dinero para entregarlo.

Sin embargo, sostuvo que no pueden darlo en efectivo, sino que debe ser en transferencia a cuenta de banco, pero no todos los permisionarios cuentan con ella, por lo que ello ha generado el atraso del apoyo.

“Ya se avanzó de manera escrupulosa, todo está listo, tenemos fondos, pero no se ha pagado por dificultades de los propios concesionarios que no han entregado la documentación para que les depositemos”, pronunció.

En ese tenor, comentó que como parte de los acuerdos, este lunes iniciaron los operativos para retirar las unidades piratas, aunque hizo énfasis en que habría permisionarios que tendrían igual estarían dentro del pirataje.