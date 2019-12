Ambulantes no respetan horarios para instalarse en el CH; Segom, omisa

Aunque la Segom estableció que los ambulantes pueden instalarse en las villitas que se colocaron en la 5 de Mayo, a partir de las 3 de la tarde, los comerciantes no lo respetan, pues lo hacen desde las 11 de la mañana y los inspectores de vía pública hacen caso omiso.

Lo anterior, de acuerdo con un recorrido hecho por este medio en dicha vialidad durante viernes y sábado, en el que se observó que casi todas las villitas navideñas están siendo utilizadas por los comerciantes informales, sin embargo, igual ofrecen sus productos fuera de las mismas, sin respetar el tipo de giros permitidos para vender en la vía pública.

Tal situación provoca que los transeúntes que caminan por esta calle, ya sea en sentido al zócalo de la ciudad o a la 18 Poniente, tengan dificultad para hacerlo por lo reducido del espacio, lo que a su vez hace que sea más lento pasa por ahí y algunos optan por tomar vías alternas.

Esto se da luego de que el 29 de noviembre, el Cabildo de Puebla autorizó que la Segom pudiera otorgar permisos sobre la calle 5 de Mayo, previo diálogo con líderes del comercio establecido, argumentando que esto representa una forma para aplicar la ley a quienes por distintas razones la han evadido por años.

Aunque la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom) puso entre las condiciones que los ambulantes no podrían ofrecer productos similares a los que venden los establecimientos formales, a fin de no generar una competencia desleal, esto tampoco está siendo cumplido.

Y es que, se notó que en varios de los puestos se encuentran ya vendiendo juguetes de cara al 6 de enero que es Día de Reyes, así como ropa, electrónicos, perfumes, productos hechos con gas y accesorios para celulares, con precios más económicos que en un negocio formal.

Personal de Vía Pública no verifica cumplimiento

Aunado a esto, varios de los comerciantes ponen música a alto volumen, lo que genera en ocasiones molestia para los que pasan por ahí, además de la basura que se genera terminando el día, a pesar de que la calle 5 de Mayo es considerada como una de las principales calles peatonales del Centro Histórico.

En la zona se pudo observar que hay presencia de personal del Departamento de Vía Pública, adscrito a la Segom, que tendría que verificar que los ambulantes acaten las disposiciones que emitió la dependencia municipal, lo cual no están haciendo.

A lo anterior se le puede agregar que la 8 y 10 Poniente sigue invadida de ambulantes, por lo que la gente tiene que bajarse de la banqueta para poder caminar, además de que hay puestos en los que se venden pirotecnia, lo cual no está permitido.