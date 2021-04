-Publicidad-

En el índice de Impunidad Ambiental de México 2020, Puebla registró un nivel medio y ocupó el lugar 24, por lo que fue de los 10 en los que menos castigo hubo a las violaciones contra el medio ambiente, aunque hay que resaltar que en general en el país la impunidad en este tema es alto.

De acuerdo con la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), institución encargada de la creación de dicho ranking, el valor máximo posible del índice es de 4, que corresponde al 100 por ciento, y hay cuatro dimensiones y cada una obtiene un valor equivalente a 1, en el caso de la entidad poblana no se llegó ni a los dos puntos, pues se quedó en 1.84, además estuvo por debajo de la media que fue de 1.93.

Los diez estados con menos resultados favorables en el índice fueron Colima (1.59 puntos), Sinaloa (1.71), Yucatán (1.72), Tlaxcala (1.73), Zacatecas (1,75), Michoacán (1.76), Tabasco (1.77), Nayarit (1.83), Puebla (1.84) y Veracruz (1.84).

Por el contrario, aquellos con mejores puntajes fueron Durango con 2.31, Morelos con 2.22, Ciudad de México con 2.22, Baja California con 2.18 y Querétaro con 2.11.

Denuncias por delitos al ambiente

Respecto a Puebla se detalló que se registraron 4.14 denuncias de posibles violaciones al medio ambiente por cada 100 mil habitantes, también se registraron 0.55 conflictos ambientales por cada 100 mil habitantes.

En el caso de Puebla se señaló que en la dimensión de capacidad institucional que se trata de los mecanismos de política pública existentes para la formulación e implementación de política ambiental el estado obtuvo un 0.20 por debajo de la media de 0.25.

En la dimensión de crimen ambiental el resultado de Puebla fue de 0.75 rebasando la media de 0.75, en este rubro la Udlap señaló que cuatro entidades no reportan denuncias por delitos ambientales estatales en el periodo analizado (Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tabasco), lo cual puede implicar que no se denuncian estos delitos o que la autoridad no los reporta, lo que refleja la problemática que se tiene para tener estadísticas confiables en este rubro.

En la dimensión de degradación ambiental, Puebla registró un 0.58, mientras que el promedio nacional alcanzó 0.57 sobre 1, en tanto que en la dimensión de estrategia intergeneracional el estado obtuvo 0.31 puntos de 1 y en el país fue de 0.36.

Niveles de impunidad ambiental por estado

- Publicidad -

Respecto al nivel de impunidad, la Udlap especificó que solo Colima registró un nivel muy alto, mientras que Sinaloa, Yucatán, Tlaxcala, Zacatecas, Michoacán y Tabasco se ubicaron en el nivel alto y quince entidades se ubicaron en situación de impunidad media que fue el caso de Puebla, Nayarit, Veracruz, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Nuevo León, Hidalgo, Quintana Roo, Estado de México, Sonora, Oaxaca, Guerrero, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Por su parte, con nivel medio bajo de impunidad estuvieron Durango, Morelos, Ciudad de México, Baja California, Querétaro, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Jalisco, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Nuevo León e Hidalgo. Lo preocupante es que ninguna entidad estuvo en el nivel bajo.

Durante la presentación del estudio, se indicó que en tema de la contaminación del río Atoyac lleva años sin poder ser solucionado, y que para hacerlo se necesitarán acciones conjuntas entre los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, estado que también se ubicó entre los de mayor nivel de impunidad en este ranking.

Por último, se señaló que en el periodo de 2012 a 2019 se han documentado 499 ataques a personas defensoras de los derechos humanos ambientales (Leyva et al., 2020, p. 14), de los cuales desafortunadamente 83 casos han resultado en homicidio (Gómez, 2020). Para 2019 los estados de la República con mayor número de ataques eran Oaxaca, Puebla, Morelos, Chiapas y el Estado de México, en su mayoría relacionados con proyectos de energía eléctrica y explotación de recursos forestales

Cabe mencionar que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) registró un ataque contra un defensor del medio ambiente en el estado de Puebla durante 2020, lo que significó una reducción respecto a 2019, cuando la cifra fue de cuatro.